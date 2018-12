Zmiany w restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne 2019 r.

Uchwalona ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne stanowi jeden z elementów kompleksowego programu wsparcia zadłużonych producentów rolnych (podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne).

Ustawa nie będzie stosowana do podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, wobec których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz prowadzących gospodarstwa rolne w likwidacji lub w upadłości.

Ustawa wprowadza możliwość restrukturyzacji zadłużenia w postaci:

udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dopłat do oprocentowania udzielanych przez banki kredytów restrukturyzacyjnych, udzielania przez ARiMR pożyczek, udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) gwarancji spłaty zaciągniętego w banku kredytu restrukturyzacyjnego oraz przejęcia długu przez KOWR w zamian za przeniesienie własności całości lub części nieruchomości rolnej zadłużonego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Restrukturyzacją będą mogły być objęte prowadzące gospodarstwo rolne osoby i podmioty spełniające kryteria i warunki określone w art. 1 ust. 2 ustawy. Restrukturyzacji podlegać będą długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

Formy pomocy polegające na: udzielaniu dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty zadłużenia będą uzależnione od przedstawienia przez wnioskodawcę, tj. podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Kwestie związane z udzielaniem przez banki kredytu restrukturyzacyjnego reguluje art. 4 ustawy. Stosownie do przepisów prawa bankowego, decyzje o udzieleniu kredytu restrukturyzacyjnego będzie podejmował bank, który zdecyduje się na podpisanie z ARiMR umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 8, zaś dopłaty do oprocentowania będą wypłacane bankowi przez ARiMR bez udziału producenta rolnego.

Przepisy art. 5 regulują podstawy i zasady udzielania przez ARiMR pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Pożyczki udziela się, w drodze umowy, na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne po przedstawieniu zabezpieczenia spłaty, którym może być również ustanowienie hipoteki na nieruchomości, do której dany podmiot posiada tytuł prawny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: http://www.prezydent.pl