Zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce 2019 r.

Zasadniczym celem nowelizacji jest modyfikacja aktualnie obowiązującej reguły, zgodnie z którą w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora uczelni do dnia wyboru albo powołania rektora, obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora. W myśl noweli, obowiązki rektora w takiej sytuacji będzie pełniła osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku jeżeli statut jej nie wskaże – najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora (art. 24 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Powyższa regulacja znajdzie odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia rektora w pełnieniu swojej funkcji, ze względu na toczące się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 432 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), a także w przypadku odwołania rektora (art. 27 ust. 4 i art. 432 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

