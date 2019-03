Możliwość zatrudnienia pracownika socjalnego w innym miejscu pracy na niższym stanowisku

Odpowiedź: Specjalista pracy socjalnej nie jest stopniem zawodowym, ale stanowiskiem pracy. W związku z tym nawiązanie stosunku pracy u innego pracodawcy nie musi się wiązać z zajmowaniem tego samego stanowiska. Pracodawca może go zatrudnić na niższym stanowisku. Dla każdej kategorii zaszeregowania określone są wymagane kwalifikacje. Oznacza to, że kandydat, który ich nie spełnia, nie może być zatrudniony na danym stanowisku. Może mieć za to kwalifikacje wyższe niż wymagane.

