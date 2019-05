Rusza matura 2019 r.

Blisko 270 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników w poniedziałek, 6 maja br. przystąpi do egzaminu maturalnego.

W tym roku sesja główna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana do 25 maja, w tym: część pisemna od 6 do 23 maja, a część ustna od 6 do 25 maja (część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja, z wyjątkiem 12 i 19 maja).

Około 269 400 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2018/2019, przystąpi do egzaminu maturalnego z obowiązkowych przedmiotów:

W części pisemnej z języka polskiego (poziom podstawowy), matematyki (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy), język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym;

z języka polskiego (poziom podstawowy), matematyki (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy), język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym; W części ustnej z języka polskiego (bez określania poziomu), języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) oraz języka mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: język angielski – 154 881 osób (57,5% zdających), geografia – 71 551 osób (26,6% zdających), matematyka – 61 404 osoby (22,8% zdających) i język polski – 56 448 osób (21,0% zdających)

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2019 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała:

409 różnego rodzaju arkuszy oraz 83 różnego rodzaju płyty (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu);

1 800 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca br. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00;

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali oni do egzaminów. Stanowi również poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części‎ pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. Egzamin maturalny zastępuje również egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują jego wyniki jako kryteria w procesie rekrutacji.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym w obu formułach oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej