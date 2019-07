300 mln zł na usuwanie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych odpadów do 2026 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł na usuwanie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych odpadów, które mogą m.in. zagrażać życiu ludzi lub powodować nieodwracalne szkody w środowisku. Nabór do nowego programu ruszył w poniedziałek.

Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie, program "Usuwanie porzuconych odpadów" kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków.

reklama reklama



"Na lata 2019-2026 przewidziano wydatkowanie do 300 mln zł. Pieniądze te mają przełożyć się na ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami" - czytamy.

Jak dodano, podpisywanie umów o dofinansowanie planowane jest do końca 2023 roku.

"Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do 80 proc. kosztów kwalifikowanych) lub pożyczki (do 100 proc. kosztów kwalifikowanych) pod warunkiem prawidłowo złożonego wniosku – w tym roku w terminie do 20 grudnia br." - napisano.

Zobacz: Środowisko

NFOŚiGW zastrzega, że dotacje zarezerwowano dla przedsięwzięć realizowanych na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub JST z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Jak zaznaczono, pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w "Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" i z pewnymi zastrzeżeniami, które szczegółowo wskazuje regulamin naboru. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta