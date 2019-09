Odpowiedź: Za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. nauczycielowi nie należy się trzynastka. Nie przepracował on bowiem 6 miesięcy, przy czym z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że musi to być faktyczne (efektywne) przepracowanie. Wstrzymanie się od wykonywania obowiązków w trakcie legalnego strajku nie jest nieobecnością nieusprawiedliwioną. Okoliczność ta nie stanowi więc podstawy utraty uprawnienia na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Nie mniej nauczyciel nie spełnia jednej z przesłanek nabycia prawa do trzynastki, czyli co najmniej sześciomiesięcznego okresu przepracowania.

Prawo do trzynastki nauczyciela biorącego udział w strajku i zatrudnionego do 30 czerwca

