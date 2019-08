Finansowanie świadczenia na start dla nauczyciela stażysty

Od nowego roku szkolnego obowiązywać mają nowe przepisy Karty Nauczyciela. Jedną ze zmian jest wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Wysokość tego świadczenia wynosi 1000,00 zł. Nauczyciel stażysta może je otrzymać tylko raz. Omawiane świadczenie wypłacane będzie w terminie do dnia 30 września w roku, w którym rozpoczęto staż. Przypomnieć należy, że w przypadku nawiązania przez nauczyciela kilku stosunków pracy świadczenie wypłacane będzie w miejscu stałego zatrudnienia.

W związku z wprowadzeniem świadczenia na start po 1 września 2019 r. zmieni się sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zmienią się więc przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego należy prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych. W związku z tym to jednostki będą odpowiedzialne za wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli stażystów odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 5 czerwca 2019 r.: W związku z nowymi zadaniami dla samorządów w ustawie – Karta Nauczyciela zmieniony został przepis dotyczący gwarancji środków na określone zadania oświatowe w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8). Gwarancjami zostało objęte również świadczenie na start dla nauczyciela stażysty. W związku z powyższym, konieczne jest uwzględnienie przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej finansowania świadczenia na start. Natomiast w przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego konieczne było objęcie subwencją oświatową nowego zadania tj. finansowania świadczenia na start.

Wprowadzenie świadczenia na start nie jest jedyną zmianą w Karcie Nauczyciela. Po 1 września 2019 r. wzrośnie również wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Płaca uzależniona będzie od stopnia awansu zawodowego. Ponadto zmienią się przepisy dotyczące zatrudniania oraz czasu pracy. Inaczej będzie wyglądał system kar, a także ocena i awans nauczycieli.