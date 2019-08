Nauczyciel stażysta otrzyma 1000 + już po 1 września 2019 r.

W Karcie nauczyciela, która obowiązywać ma od nowego roku szkolnego wprowadzono nowe świadczenie dla nauczycieli stażystów. Jest to jednorazowe świadczenie i wynosi 1000,00 zł. Wypłacane będzie nauczycielowi stażyście odbywającemu staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287) określono termin wypłaty świadczenia omawianego w niniejszym artykule. Będzie ono wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

reklama reklama



Często jest tak, że nauczyciel pozostaje w więcej niż jednym stosunku pracy. Wówczas świadczenie wypłacane będzie w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Podkreślić należy, że świadczenie wynoszące 1000,00 zł nauczyciel stażysta otrzyma podczas swojego zatrudnienia tylko raz.

Zobacz: Pracownicy

Jest to świadczenie o charakterze socjalnym, dlatego też otrzyma je każdy nauczyciel w takiej samej wysokości niezależnie od wymiaru zatrudnienia. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu Ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 czerwca 2019 r.: Świadczenie na start ułatwi początkującym nauczycielom np. zakup dodatkowych materiałów pomocnych w ich rozwoju zawodowym oraz pokrycie części kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w związku z podjęciem pracy w szkole w innej miejscowości. Świadczenie na start nie będzie uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Tym samym świadczenie to nie może powodować obniżenia otrzymywanych przez nauczycieli stażystów innych składników wynagrodzenia.

Wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczycieli stażystów nie jest jedyną nowością, która będzie ich dotyczyć po 1 września 2019 r. Zmieniły się również przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli. Stażyści otrzymają umowę na jeden rok szkolny.

Ponadto skrócono staż na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy.

W nowym roku szkolnym zmienią się również przepisy dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy, kar, a także czasu pracy. Wzrośnie również wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Określono również ile ma wynosić dodatek dla nauczycieli za wychowawstwo. Po 1 września 2019 r. dodatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim wyniesie 300 zł.