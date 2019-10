Europejski Tydzień Kodowania już od 5 października 2019 r.

Od 5 do 20 października w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, będziemy świętować Europejski Tydzień Kodowania, czyli #CodeWeek2019. Na czym polega to świętowanie? Na świetnej zabawie, do której zapraszamy wszystkich, w każdym wieku.

#CodeWeek2019 to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności oraz gromadzenie zmotywowanych jednostek w celu wspólnej nauki.

Do udziału w wydarzeniach związanych z Europejskim Tygodniem Kodowania zachęcamy przede wszystkim szkoły na wszystkich szczeblach kształcenia, a także nauczycieli wszystkich przedmiotów, dzięki którym uczniowie będą mogli skorzystać z możliwości zapoznania się ze światem programowania i kreatywności w świecie cyfrowym. Dowiedz się więcej na temat inicjatywy oraz organizacji własnych wydarzeń ze strony internetowej skierowanej do nauczycieli: CodeWeek.eu/Schools

Programowanie to frajda!

Zeszłoroczna edycja CodeWeek cieszyła się ogromną popularnością! Przez dwa tygodnie w całej Polsce zorganizowaliśmy ponad pięć tysięcy wydarzeń. Jesteśmy bardzo dumni z tego wyniku i jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy się zaangażowali. Apetyt oczywiście rośnie w miarę jedzenia, dlatego w tym roku mierzymy jeszcze wyżej. Na kogo liczymy najbardziej – oczywiście na uczniów, nauczycieli i rodziców. Bez Was nic się nie uda.

Krok po kroku

Każdy pomysł na zaangażowanie się CodeWeek jest dobry. Liczą się dobre chęci i miłe spędzenie czas.

Zacznijcie od lekcji informatyki, które odbędą się w Waszej szkole pomiędzy 5 a 20 października. Inne pomysły? Turniej logicznych gier planszowych, pogadanka o nowych technologiach, konkurs dla uczniów, a może obejrzycie razem film z nowinkami technicznymi w rolach głównych i później o nim podyskutujecie? Dobrym pomysłem jest także zaproszenie seniorów i pokazanie im jak obsługiwać komputer lub smartfona. Jeśli o to chodzi, nie ma lepszych nauczycieli od dzieci.

Pamiętajcie o jednym – jakiekolwiek wydarzenie zorganizujecie, zgłoście je na stronie www.codeweek.eu/events To ważne - liczba zgłoszonych w każdym kraju inicjatyw decyduje, który kraj zdobędzie pierwsze miejsce w tym ogólnoeuropejskim wyścigu fair play.

Kto pyta, nie błądzi

Jeśli macie pytania lub to co napisaliśmy nie jest dla Was jasne, zajrzyjcie na strony: https://codeweek.eu oraz www.koduj.gov.pl . Zachęcamy również do śledzenia profilu Code Week PL na Facebook’u ( https://pl-pl.facebook.com/CodeWeekPL/ ). Możecie też pisać na adres: programowanie@mc.gov.pl

Europejski Tydzień Kodowania zainauguruje w czwartek, 3 października w Katolickiej Szkole Podstawowej w Szczecinie wiceminister edukacji Maciej Kopeć.