Podwyższenie opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w gminnym żłobku

Tak uznał wojewoda dolnośląski, który stwierdził nieważność jednego z zapisów, jakie znalazły się w uchwale rady miasta Lubomierz, ustalającej wysokość opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w gminnym żłobku. Została ona podjęta na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409). Radni postanowili, że kwota wnoszona przez rodziców za przebywanie malucha w żłobku wzrośnie z 0,04 proc. do 0,07 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast należność za wyżywienie dziecka z 6,50 zł do 7,50 zł za każdy dzień. Jednocześnie radni określili, że uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, ale z mocą obowiązującą od 1 września br.

Ta regulacja została właśnie zakwestionowana przez wojewodę. Organ nadzoru podkreślił, że uchwała jako akt prawa miejscowego powinna wejść w życie po 14 dniach od publikacji. Tymczasem ta, która podlegała analizie, została podjęta 14 sierpnia, a ogłoszona 27 sierpnia, co oznacza, iż wskazanie, że ma obowiązywać od 1 września, będzie skutkować nadaniem jej wstecznej mocy obowiązywania. Wojewoda podkreśla, że wprawdzie przepisy nie wykluczają możliwości nadania uchwale wstecznej mocy obowiązującej, lecz tylko jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Przypomina też, że w przypadku korzystania z tego uprawnienia konieczne jest podanie prawnego oraz faktycznego uzasadnienia i przyjmuje się, że może je stanowić przyznanie jakichś praw podmiotom objętym uchwałą lub zniesienie nałożonych obowiązków.

Takiego warunku nie spełnia jednak uchwała radnych Lubomierza. Określenie nowej, wyższej stawki za pobyt dziecka w żłobku i jego wyżywienie nie może być uznane za działanie na korzyść adresatów aktu prawa miejscowego, bo prowadzi do pogorszenia sytuacji rodziców lub opiekunów maluchów uczęszczających do placówki.

ORZECZNICTWO

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.71.1.2019.MC wojewody dolnośląskiego z 13 września 2019 r.

autor: Michalina Topolewska