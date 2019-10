Odpowiedź: Tak. Urlopu niewykorzystanego (zaległego) za 2018 r. należy pracownikowi udzielić do 30 września 2019 r. Oznacza to, że pracownik powinien rozpocząć go najpóźniej w ostatnim dniu września. Koniec urlopu może wtedy przypaść już po upływie trzeciego kwartału, a więc w październiku.

Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego na przełomie września i października

