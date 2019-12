Czy świadczenie 500+ wpłynie przed Świętami Bożego Narodzenia 2019 r.?

Świadczenia z różnych systemów wsparcia, przede wszystkim z programu „Rodzina 500+”, stanowią ważną część domowego budżetu. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia minister Marlena Maląg wystosowała do wojewodów i samorządowców apel o sprawną wypłatę świadczeń, by rodziny mogły bez stresu cieszyć się tym wyjątkowym czasem.

„Dla znacznej grupy polskich rodzin świadczenia z różnych systemów wsparcia materialnego, w szczególności programu „Rodzina 500+”, ale też świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowią ważną, a czasami główną, pozycję domowego budżetu, której znaczenie jest większe w zbliżającym się okresie wzmożonych wydatków związanych z przygotowaniami do godnego celebrowania najbardziej rodzinnych ze świąt, jakimi są święta Bożego Narodzenia” – pisze w liście do wojewodów i samorządowców minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister zaapelowała w nim o jak najszybsze przekazanie przez wojewodów samorządom środków na wypłaty przez nie w grudniu należnych świadczeń, tak aby środki te mogły trafić do rodzin przed Bożym Narodzeniem.

„Proszę również o bieżące monitorowanie stanu realizacji wypłat przez samorządy należnych świadczeń w grudniu, a także o szybkie interweniowanie na wszelkie pojawiające się sygnały o zagrożeniu otrzymania tych świadczeń przed świętami przez osoby do nich uprawnione. Poza tym każdy z nas pragnie, aby święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe, dołóżmy zatem wszelkich starań by takie właśnie były” – pisze szefowa MRPiPS. W liście do samorządów minister zaapelowała z kolei o sprawną wypłatę świadczeń.

Materiały

Apel minister Marleny Maląg

apel​_minister​_M​_Maląg.pdf 0.03MB