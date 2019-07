Wniosek o wyprawkę 300+ na dziecko

Już od 1 lipca można składać wnioski o 300+ na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start. Sprawdź czy możesz otrzymać świadczenie, a także gdzie i kiedy złożyć wniosek.

Kto może dostać 300+ na dziecko?

300 złotych na wyprawkę dla dziecka może otrzymać:

• rodzic

• opiekun faktyczny (osoba która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o adopcję)

• opiekun prawny

• osoba ucząca się (pełnoletni uczeń niepozostający na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Jakich uczniów obejmuje program?

Uczeń, aby zostać beneficjentem programu, musi spełnić łącznie dwa warunki. Po pierwsze przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym nie może ukończyć 20 lat lub 24 jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego lub uczęszczania na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Po drugie dziecko musi uczyć się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej (w której realizowany obowiązek szkolny lub nauki), młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, szkolno-wychowawczym bądź rewalidacyjno-wychowawczym.

Kogo świadczenie nie obejmuje?

Świadczenie 300+ nie dotyczy dzieci w przedszkolach (także w tzw. zerówkach, nawet jeśli zajęcia odbywają się w szkole), studentów, ani uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje jednak w przyszłości rozszerzenie programu 300+ również na uczniów szkół dla dorosłych oraz policealnych (bez zmian kryteriów wiekowych).

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w programie Dobry Start może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów. W przypadku sprawowania naprzemiennej opieki przez obojga rodziców oboje mogą złożyć wniosek, jednak w takiej sytuacji każde z rodziców otrzyma po 150 zł (połowę wartości świadczenia).

Gdzie można złożyć wniosek?

Klasyczny papierowy wniosek można złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania) urzędzie gminy /miasta, ośrodku pomocy społecznej lub innym, dodatkowym miejscu, o którym informację można uzyskać w urzędzie gminy/miasta. Opiekunowie dzieci objętych pieczą zastępczą oraz osoby usamodzielniane mogą składać wniosek jedynie w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Wniosek online

Wnioski o świadczenie można składać także elektronicznie. Pierwszą możliwością jest złożenie wniosku korzystając z funkcji bankowości elektronicznej. W tym celu należy zalogować się na stronie swojego banku, odnaleźć odpowiednią zakładkę i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych banków).

Wniosek przez portal Emp@tia

Wnioski można składać także przez portal Emp@tia ( https://empatia.mrpips.gov.pl/). Aby wysłać wniosek przez rządową witrynę należy najpierw założyć konto, zalogować się na nie, a następnie w zakładkach wybrać rodzaj wniosku (wniosek o ustalenie prawa doświadczenia dobry start). Następnie należy wpisać nazwę naszej miejscowość (ważne aby było to miejsce zamieszkania, a nie zameldowania), aby móc z sugerowanych przez system pozycji wybrać instytucję właściwą do rozpatrzenia wniosek. W dalszej części należy uzupełnić formularz danymi osobowymi oraz informacjami wymaganymi przez system, a także dołączyć niezbędne skany dokumentów. Po wysłaniu wniosku system powinien wygenerować Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO) wysłane na wskazany we wniosku adres email.

Kiedy składać wniosek?

Wniosek online (zarówno przez portal Emp@tia / bankowość elektroniczną) można składać już od 1 lipca, a od 1 sierpnia można będzie złożyć papierowy wniosek w w/w urzędach i instytucjach. Wnioski (papierowe jak również elektroniczne) przyjmowane będą do 30 listopada.

Ile wynosi świadczenie?

Świadczenie w ramach programu Dobry Start zakłada jednorazową wypłatę w wysokości 300 zł na dziecko (lub po 150 zł wypłacanych obojgu rodzicom w przypadku opieki naprzemiennej). Wnioskodawca może wybrać czy woli uzyskać świadczenie w formie przelewu na konto, przekazu pocztowego lub wypłaty w kasie urzędu.

Kiedy pieniądze zostaną wypłacone?

Jeśli wniosek zostanie złożony (prawidłowo) do końca sierpnia, pieniędzy można spodziewać się nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych później, wypłata świadczenia powinna nastąpić przed upływem 2 miesięcy. Warto pamiętać, że wniosek nie będzie rozpatrzony w przypadku braku odpowiedzi o uzupełnienie lub naniesienie poprawek w dokumencie oraz że bieg terminu na wypłatę świadczenia rozpoczyna swój bieg dopiero od momentu złożenia poprawnego wniosku, a więc właśnie po naniesieniu na niego niezbędnych poprawek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)

Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061)

