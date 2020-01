Ferie zimowe 2020: Przerwa w nauce dla 4,6 mln uczniów

Ponad 1,6 mln uczniów z pięciu województw rozpocznie w sobotę ferie zimowe – podało w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej. W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć będzie miało ponad 4,6 mln uczniów z 21,2 tys. szkół.

Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 11 stycznia a 23 lutego. Ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach. Pierwsi – od 11 do 26 stycznia – będą wypoczywali uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl znajduje się specjalnie utworzona baza wypoczynku, do której organizator wypoczynku musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania). Dzięki bazie w łatwy i szybki sposób również rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

W bazie wypoczynku znajduje się obecnie 4 160 zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów oświaty. Na zatwierdzenie czeka kolejne 1 481.

Organizatorzy zgłosili 2 221 krajowych wypoczynków oraz 167 zagranicznych. Według stanu na 9 stycznia br. z wypoczynku wyjazdowego organizowanego w kraju skorzysta 155 572 uczniów, 68 304 będzie przebywać na półkoloniach w miejscu zamieszkania, a 5 616 uczniów wyjedzie za granicę. Dane te codziennie się zmieniają i liczba zgłoszeń jest z dnia na dzień większa.

Organizatorzy wypoczynku mają obowiązek zarejestrować wyjazd od 21 do 14 dni przed planowanym wyjazdem w zależności od formy wypoczynku.

MEN jak przed każdymi feriami przygotowało specjalny poradnik dotyczący bezpiecznego wypoczynku, który jest dostępny na stronie internetowej resortu.

Poleca też strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi, m.in. Serwis www.bezpiecznyautobus.gov.pl. Wpisując na stronie serwisu pisując numer rejestracyjny pojazdu, rodzice otrzymują bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

MEN wskazuje też o serwisie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego. Przypomina, że numer alarmowy 112 jest bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Można go wybrać także w telefonie komórkowym bez karty SIM.

Resort edukacji poleca też korzystanie z informacji dla podróżujących na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/. Znajdują się tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ. W profilach krajów można znaleźć informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.

Wyjeżdzających zagranicę zachęca również do rejestracji wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będą mogły podjąć szybki kontakt czy zaoferować odpowiednią pomoc. Warto również, aby organizatorzy wypoczynku, kierownicy wycieczek, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach. Od 11 do 26 stycznia będą wypoczywali uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od 18 stycznia do 2 lutego – z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 25 stycznia do 9 lutego – z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, a od 8 do 23 lutego – z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Jak wyjaśnia MEN, dzięki organizacja ferii w różnych terminach uniknięto perturbacji komunikacyjnych i kłopotów w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych, a także bazy turystycznej w najchętniej odwiedzanych w okresie zimy województwach. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka