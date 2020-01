Ferie zimowe 2020: co przed feriami zimowymi można załatwić przez internet?

Przed zimowym wyjazdem sporo możecie załatwić przez internet. Przypominamy, co. Przeczytajcie nasze rady i pamiętajcie, że całe ferie przed komputerem to nie najlepszy pomysł.

Lubelskie, łódzkie, śląskie, podkarpackie i pomorskie – już w poniedziałek dzieciaki z tych województw zaczną ferie zimowe.

Jedni - góry, drudzy - morze. Jedni – w Polsce, drudzy – za granicą. Nieważne jak spędzacie ferie, ważne żeby były bezpieczne. Nie wszyscy wiedzą, że możecie o to zadbać przez internet. Już podpowiadamy, jak to zrobić.

Powiedz: „sprawdzam!”

Jeśli wysyłacie swoje dzieci na obóz w Polsce, pierwszy ruch jaki powinniście wykonać to sprawdzenie, czy organizator wyjazdu Waszego dziecka jest wiarygodny. Jak to zrobić? Przez internet, w bazie wypoczynku. (https://wypoczynek.men.gov.pl/)

Jeśli wybrany przez Was organizator jest w bazie - możecie mieć pewność, że dostał zgodę na prowadzenie kolonii albo obozu i ten wypoczynek jest nadzorowany przez kuratora oświaty, służby sanitarne i straż pożarną.

Przeklikując się przez bazę, szybko się upewnicie, czy organizator wypoczynku Waszego dziecka jest wiarygodny.

Organizator sprawdzony, czas ruszyć w drogę. I tu kolejny raz powiedzcie „sprawdzam”.

Udane ferie to przede wszystkim bezpieczne ferie. Dlatego też warto się upewnić, czy autokar, którym będzie podróżowało Wasze dziecko, daje gwarancję, że bezpiecznie dowiezie je na miejsce. Tutaj z pomocą przychodzi nasza e-usługa „Bezpieczny autobus”. (http://www.bezpiecznyautobus.gov.pl/)

Prosta droga

Jest bardzo prosta w obsłudze. Wystarczy, że macie numer rejestracyjny autokaru (możecie o niego poprosić na kilka dni przed wyjazdem dziecka, z naszej e-usługi możecie też skorzystać tuż przed wyjazdem).

Co dalej?

Krok 1: Wejdźcie na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl.

Krok 2: Wpiszcie numer rejestracyjny autobusu i kliknijcie Sprawdź autobus.

Informacje, których szukacie, wyświetlą się od razu. Nic za to nie zapłacicie.

- To pewne dane. Pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. W usłudze udostępniamy dane pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Dzięki niej można sprawdzić każdy pojazd, który jest przeznaczony do przewozu większej grupy osób, czyli nie tylko autobus, ale i autokar lub bus –mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Czego dowiecie się korzystając z naszej e-usługi? Sprawdzicie:

- czy autokar ma ważne obowiązkowe badanie techniczne,

- czy autokar ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

- czy nie jest wyrejestrowany lub kradziony,

- dane techniczne autobusu, np. liczbę miejsc,

- stany licznika z badań technicznych.

Zadbaj o dokumenty

Jeśli Wasze dziecko ferie zacznie dopiero w kolejnych turnusach, macie trochę czasu, by sprawdzić, czy na pewno jego wszystkie dokumenty są aktualne i czy na pewno… są w domu.

Jeśli w najbliższym czasie chcecie wyjechać razem za granicę, do innego kraju Unii Europejskiej, warto wyrobić dziecku dowód osobisty. Możecie to zrobić online. Pamiętajcie, aby wcześniej przygotować odpowiednie zdjęcie w wersji elektronicznej. Kiedy macie je pod ręką, wejdźcie na nasz portal www.GOV.PL, profilem zaufanym zalogujcie się do konta Mój Gov i tam wybierzcie usługę Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego). Kliknijcie Złóż wniosek i dalej system poprowadzi Was przez tę procedurę krok po kroku.

Jeśli w ferie będziecie jeździć po Polsce, przed wyjazdem - dla własnego spokoju - dopytajcie gdzie i w jakim stanie jest legitymacja szkolna. Tutaj na wygranej pozycji są rodzice uczniów, których szkoły przystąpiły do naszego projektu mLegitymacja szkolna. Ich dzieci mają swoje legitymacje w telefonie, a młody człowiek wiele rzeczy może zgubić, ale telefonu – nigdy!

Co zrobić, aby Twoje dziecko też miało mLegitymację?

- Wystarczy, że dyrektor szkoły lub inna wyznaczona przez niego osoba, wypełni FORMULARZ (https://ose.gov.pl/lista-szkol) na stronie ose.gov.pl. Później weźmiemy sprawy w swoje ręce i pomożemy ze wszystkim – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Co ważne, bo o to też pytają, przedstawiciele szkół: przystąpienie do naszego projektu jest w pełni bezpłatne. Szkoła nie musi zaopatrywać się w dodatkowy sprzęt komputerowy, czy oprogramowanie – dodaje szef MC.

Już niemal cztery tysiące szkół z całego kraju to szkoły z mLegitymacją.

Także nie zwlekajcie i zachęcajcie nauczycieli i dyrektorów swoich dzieci do przystępowania do naszego projektu.

Udanych ferii!