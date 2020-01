Odpowiedź: Nauczyciel szkoły publicznej powinien otrzymać zwrot za okulary korekcyjne, jeśli spełnia dwa warunki. Po pierwsze, dysponuje zaleceniem lekarskim do używania takich okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym (komputerze). Po drugie, pracuje przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie, co może mieć miejsce w szkole lub poza nią.

Czy nauczycielowi pracującemu przy komputerze poza szkołą przysługuje zwrot za okulary

