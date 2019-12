Czy można wypowiedzieć umowę na zastępstwo pracownikowi, który choruje

ODPOWIEDŹ: Nie. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który został zatrudniony na zastępstwo, podczas korzystania przez niego ze zwolnienia lekarskiego jest zabronione. Zakaz obowiązuje do czasu upływu okresu ochronnego.

UZASADNIENIE: Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy niż urlop wypoczynkowy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p.). Jak przypomniał Sąd Najwyższy w wyroku z 14 marca 2017 r. (sygn. akt III PK 84/16), te inne usprawiedliwione nieobecności to: (…) nieobecności nieplanowane, które wynikają z niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub koniecznością wykorzystania na inne usprawiedliwione, zdaniem ustawodawcy, cele dnia przewidzianego na pracę. Cele te mogą być rodzinne (opieka), socjalne (ślub, pogrzeb), społeczne (praca nauczyciela zawodu), wymiaru sprawiedliwości (świadek). (…)

Zakaz wręczania wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego w trakcie usprawiedliwionej nieobecności pracownika obejmuje wszystkie rodzaje umów o pracę, w tym na zastępstwo.

Z ORZECZNICTWA

Pracownik zaczyna korzystać z gwarancji zatrudnienia i zachowania warunków pracy i płacy z chwilą powstania przesłanki zakazu wypowiedzenia, tj. nieobecności w pracy z powodu choroby czyniącej go niezdolnym do pracy lub zaprzestania świadczenia pracy z tej samej przyczyny.

Postanowienie SN z 27 lutego 2019 r., sygn. akt III PK 83/18

Pracownik pozostaje w okresie ochronnym do upływu terminów, które dają pracodawcy prawo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 w zw. z art. 53 k.p.). Nie może on zatem otrzymać wypowiedzenia podczas nieobecności spowodowanej chorobą, trwającej:

dłużej niż 3 miesiące - jeśli jest zatrudniony u danego pracodawcy mniej niż 6 miesięcy, dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (łącznie 272 dni, a przy gruźlicy - 360 dni) - gdy jest zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy (tyle samo wynosi okres ochronny, jeżeli pracownik uległ wypadkowi przy pracy lub zapadł na chorobę zawodową).

W przypadku opisanym w pytaniu obowiązuje dłuższy okres ochronny (wskazany w pkt 2). Gdy on upłynie, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę pracownika na zastępstwo z zastosowaniem okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym na podstawie art. 53 § 1 k.p. Wcześniejsze wręczenie pisma wypowiadającego jest dozwolone wyłącznie w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 k.p.)

Pracodawca, który wypowie umowę na zastępstwo podczas zwolnienia lekarskiego pracownika, narusza przepisy o wypowiadaniu, w związku z czym sąd - na żądanie pracownika - może orzec bezskuteczność tej czynności, przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 41, art. 411, art. 45, art. 53 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1043)

Jadwiga Sztabińska

- prawnik specjalizujący się w prawie pracy, w tym z zakresu sfery budżetowej