Koronawirus. Nauczanie zdalne a sprzęt dla szkół

Ministerstwo Cyfryzacji przyspiesza zakupy sprzętu komputerowego do szkół

Od 1 kwietnia samorządy mają prawo do ubiegania się o fundusze na zakup sprzętu dla szkół i uczniów (z możliwością refinansowania zakupów zrobionych po 16 marca)

Ministerstwo stara się tez szybciej uruchomić program rozwoju szerokopasmowego internetu, który miał ruszyć 1 stycznia 2021.

Niestety, 80 proc. szkół biorących udział w programie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna nie korzystało z jego możliwości i zasobów po zamknięciu placówek z powodu epidemii

Minister cyfryzacji Marek Zagórski napisał, że od 2018 r. wdrażana jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - program, który ma umożliwić każdej szkole w Polsce korzystanie z dostępu do szybkiego i bezpiecznego internetu. Celem programu nie była co prawda zdalna nauka, ale wraz z uruchomieniem projektu „zintensyfikowane zostały projekty, których efektem są wyższe kompetencje nauczycieli i uczniów do codziennej pracy edukacyjnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.”

Na podstawie statystyk ruchu internetowego w szkołach podłączonych do OSE w trakcie epidemii widać, że w około 20% szkół nauczyciele wykorzystują usługi dostępu do internetu OSE do łączenia się z uczniami i prowadzenia zdalnych zajęć.

Do ponad 760 szkół w całej Polsce (łącznie szkół jest 35 tys.) trafią tzw. Mobilne Pracownie Komputerowe, składające się m.in. z 16 laptopów oraz punktu bezprzewodowego dostępu do internetu OSE. Dostawa została teraz znacznie przyspieszona.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało już przepisy, które pozwolą na robienie w ramach OSE centralnych zakupów przenośnego sprzętu dla nauczycieli i uczniów. W ramach OSE możliwe będzie także dostarczenie szkołom wzorcowego oprogramowania służącego prowadzeniu lekcji w interaktywnej formie e-learningowej. Przepisy te znajdą się w kolejnym pakiecie legislacyjnym uzupełniającym tzw. tarczę antykryzysową.

Od 1 kwietnia gminy i powiaty mogą ubiegać się o granty na zakup laptopów, tabletów, komputerów stacjonarnych oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Maksymalna wartość grantu dla gminy wynosi od 35 tys. zł do 100 tys. zł. Jednocześnie środki z grantów mogą zostać przeznaczone na zrefinansowanie już przeprowadzonych zakupów sprzętu, o ile zostały dokonane nie wcześniej niż 16 marca 2020 r..

Dalsze działania w zakresie zapewniania obywatelom dostępu do internetu lub urządzeń multimedialnych będą podejmowane ze środków tzw. Funduszu Szerokopasmowego, który miał zacząć działać 1 stycznia 2021 r., ale Ministerstwo czyni starania, aby stało się to szybciej - z wejściem w życie pakietu legislacyjnego uzupełniającego tarczę antykryzysową.

Wspólne działania MC i MEN:

Zdalne Lekcje to projekt Ministerstwa Cyfryzacji realizowany wspólnie z Zespołem GovTech Polska i NASK oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Efektem jest platforma skupiającą zasoby edukacyjne dostępna na stronie gov.pl. W ciągu pierwszych dwóch tygodni z materiałów tych skorzystało ponad 2 mln osób (unikalnych użytkowników), którzy korzystali z dostępnych materiałów 42 mln razy (ilość odsłon).

Grarantanna domowa to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 poprzez wsparcie prewencji wśród dzieci i młodzieży wieku szkolnego. Jest to platforma, na której uczniowie, po zdalnym odrobieniu lekcji, mogą znaleźć propozycje gier i zabaw, by choć na chwilę zapomnieć o kwarantannie.

Grarantanna Cup to projekt organizacji zawodów e-sportowych w formie cyklu turniejów dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którego nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 poprzez wsparcie prewencji wśród dzieci i młodzieży wieku szkolnego.