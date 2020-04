Pomoc dla organizacji pozarządowych (NGO) w Tarczy Antykryzysowej

Przepisy Tarczy Antykryzysowej wpływające na działanie organizacji pozarządowych (III sektora)?

Możliwość dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników NGO

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Należy złożyć do powiatowego urzędu pracy (PUP) wniosek zgodny z wymogami wskazanymi w art. 15zze ust. 9 i 10 ustawy o COVID-19 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek

Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla organizacji pozarządowych zatrudniających poniżej 10 osób.





Uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

Podmioty z sektora ekonomii społecznej uzyskały możliwość korzystania z nowych warunków zaciągania pożyczek, w tym:

– wydłużenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),

– maksymalnie 6-miesięcznych wakacji kredytowych (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych – do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),

– dwukrotnego obniżenia oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)

– wydłużenia okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy – dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020)

– wydłużenia okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Możliwość rozłożenia na raty należności wobec ZUS-u lub zapłacenia jej później

Z tej możliwości skorzystają podmioty pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą. Wówczas należy złożyć wniosek w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. W tym przypadku opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

Przesunięcie płatności podatku bez dodatkowych opłat

W przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, nie zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

Zmiana w rozliczaniu wykonanych zadań publicznych

Jeżeli organizacje pozarządowe wykonują zadania publiczne, zlecone przez organy administracji publicznej, to organy te mogą w okresie obowiązywania stanu epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni po jego odwołaniu:

przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zadania; przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania; uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w wyniku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Realizacja zadań publicznych bez konkursu ofert

Organizacje pozarządowe mogą realizować zadania publiczne w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 bez konieczności uczestniczenia w otwartym konkursem ofert.

Brak konieczności opłacania opłat audiowizualnych

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie organizacje pozarządowe nie muszą płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.

Możliwość poinformowania urzędu o naruszeniu przepisów podatkowych w formie elektronicznej

W ten sposób przedstawiciele III sektora mogą bez przeszkód skorzystać z instytucji czynnego żalu i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego, załatwić zaległe sprawy, licząc że urząd odstąpi od ich ukarania. Muszą oczywiście dopełnić ciążących na nich obowiązków oraz wyrazić skruchę.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Istotne rozporządzenia Ministra Finansów

Z myślą o podatnikach płacących CIT-8, którzy w czasie pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji, odpowiadając na postulaty, zmieniono terminy złożenia i zapłaty podatku CIT za 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych)

Nowe terminy to:

31 lipca 2020 r. dla podatników CIT-8 osiągających wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania oraz dla określonych organizacji pozarządowych, czyli dla organizacji osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – pod warunkiem, że ich rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

dla podatników CIT-8 osiągających wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania oraz dla określonych organizacji pozarządowych, czyli dla organizacji osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – pod warunkiem, że ich rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., 31 maja 2020 r. wszyscy pozostali podatnicy płacący CIT-8 – pod warunkiem, że ich rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

Z dniem 31 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), które określa inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji,o których mowa w:

ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy; ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy; art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

Umożliwi to organizacjom pozarządowym wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych mimo trudności wywołanych rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Polsce.

