Milion maseczek i rękawiczek oraz 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji dla DPS-ów

Zakażenie koronawirusem stwierdzone dotąd u 0,3 proc. wszystkich mieszkańców DPS-ów - podał resort.

Domy pomocy społecznej (DPS) świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu m.in. wieku, choroby lub niepełnosprawności. Za ich utrzymanie, finansowanie i prowadzenie tych placówek odpowiedzialne są samorządy. W Polsce funkcjonują 824 takie placówki, w których przebywa ponad 80 tys. osób.

reklama reklama



Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Samorząd i administracja. Pakiet e-booków

Jak przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie, resort odpowiada za ramy prawne związane z funkcjonowaniem placówek pomocy społecznej, w tym domy pomocy społecznej. Dofinansowuje on – z środków rezerwy budżetowej – utrzymanie tych mieszkańców DPS-ów, którzy zamieszkali w placówkach jeszcze przed 2004 rokiem, czyli przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej.

Cytowana w komunikacie szefowa MRPiPS Marlena Maląg podkreśliła, że "od momentu wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa jesteśmy w stałym kontakcie z urzędami wojewódzkimi i wspólnie wprowadzamy rozwiązania, dzięki którym mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej mają być jak najlepiej chronieni przed możliwym zakażeniem".

Wskazała również, że dotychczas zakażenie koronawirusem stwierdzone zostało u 0,3 proc. wszystkich mieszkańców DPS-ów. Jak jednak podkreśliła, "nie usypia to czujności". "Podejmujemy niezbędne kroki, aby opanować rozprzestrzenianie się wirusa" - zaznaczyła.

MRPiPS przekonuje, że wspiera samorządy prowadzące domy pomocy społecznej. Przypomina również, że na początku kwietnia do wojewodów trafiło dodatkowe 20 mln złotych z rezerwy celowej budżetu państwa. Ponadto, w najbliższym czasie do placówek pomocy społecznej trafi również blisko milion maseczek oraz blisko milion par rękawiczek ochronnych, a także ok. 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji oraz 174 tys. przyłbic. Środki ochronne trafią również m.in. do placówek całodobowej opieki, placówek dla osób bezdomnych czy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

"Skupiamy uwagę na tym, żeby mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej byli bezpieczni i jak najlepiej chronieni przed możliwym zakażeniem. Rozumiemy powagę sytuacji, absolutnie nie uciekamy od odpowiedzialności" - wskazała minister Maląg. "Wspieramy samorządy poprzez działania, które czasami wychodzą poza nasze kompetencje. Jednoczymy siły z wojewodami i samorządami w walce z epidemią i w trosce o los DPS-ów" - dodała.