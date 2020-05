Otwarcie placówek dziennego pobytu po 24 maja 2020 r.

1. Jakie placówki będą mogły wznowić działalność?

Placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty terapii zajęciowej i podmioty zatrudnienia socjalnego.

2. Czy wszystkie placówki muszą się otworzyć 25 maja?

Ostateczna decyzja w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej i będzie podejmowana przez wojewodów. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Jeżeli placówka nie będzie przygotowana do realizacji wytycznych sanitarnych i rekomendacji przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, to może być otwarta w późniejszym terminie. Decyzja należy jednak do wojewody.

3. Czy liczba uczestników/podopiecznych w placówkach musi być ograniczona?

W przypadku zajęć grupowych warto ustalić wcześniej liczbę uczestników, który deklarują udział w takich zajęciach, w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć z uczestnikami w domu. Ważne jest ograniczenie kontaktów pracowników niezaangażowanych w bezpośrednią pracę z uczestnikami zajęć.

4. Gdzie można znaleźć informacje, czy warunki, jakie zapewnia placówka, są bezpieczne i zgodne z wytycznymi?

Szczegółowe rekomendacje zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny. Rekomendacje zostaną również przekazane przez wojewodów do samorządów i prowadzących placówki. Warunki, jakie powinna spełniać placówka, należy też skonsultować z lokalną powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

5. Czy pracownicy mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych/przyłbic oraz rękawiczek w czasie przebywania na terenie placówki dziennego pobytu?

Rekomendowane jest zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Zaleca się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu (w ilości wystarczającej do użycia w razie potrzeby np. przy czynnościach pielęgnacyjnych).

Środki ochrony osobistej – chodzi przede wszystkim o osłonę ust i nosa – powinny być stosowane w miarę możliwości przez osoby prowadzące treningi czy zajęcia. Zaleca się też przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej