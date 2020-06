Jak odwiesić bilet komunikacji miejskiej?

Chcecie znów regularnie korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego, a wcześniej zawiesiliście ważność biletu? Można go odwiesić na specjalnej stronie internetowej, bez konieczności przychodzenia do Punktu Obsługi Pasażerów.

Aby odwiesić ważność kontraktu, wystarczy wejść na stronę internetową zawieswkm/wtp.waw.pl/odwies i postępować zgodnie z instrukcją – wpisać numer karty i wybrać opcję „odwieś”. Konieczne jest podanie numeru karty i przepisanie kodu z obrazka.

reklama reklama



Polecamy: Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0

W sytuacji, gdy ważność biletu jeszcze nie dobiegła końca, a bilet został odwieszony, można ponownie korzystać z komunikacji. Można wykorzystać zapisany na karcie bilet do końca ważności, a zawieszony okres biletu odzyskać później. Przekodowanie niewykorzystanej części biletu, czyli okresu gdy był on zawieszony, na inny termin jest możliwe w Punkcie Obsługi Pasażerów. Nie trzeba zgłaszać się do POP niezwłocznie po podjęciu decyzji o powrocie do korzystania z komunikacji publicznej, można to zrobić w dowolnym momencie.

Natomiast jeśli ważność biletu się skończyła w czasie gdy był on zawieszony, trzeba zakodować nowy bilet. Można to zrobić w dowolnym punkcie sprzedaży biletów WTP. Nagranie nowego biletu nie spowoduje usunięcia zawieszonego okresu ważności biletu i można będzie ten niewykorzystany podczas zawieszenia czas przekodować w POP-ie w dowolnym terminie.

Źródło: Warszawski Transport Publiczny