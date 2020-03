Koronawirus. Jak złożyć wniosek o zawieszenie biletu komunikacji miejskiej

Pasażerowie, którzy w obecnej sytuacji zrezygnowali z podróży komunikacją publiczną, mogą bez wychodzenia z domu - drogą elektroniczną, zwrócić się do Zarządu Transportu Miejskiego z wnioskiem o zawieszenie biletu długookresowego. Umożliwi to zaoszczędzenie pieniędzy i wykorzystanie opłaconych przejazdów w terminie późniejszym.

Wniosek o zawieszenie biletu - jak napisać, gdzie wysłać?

Procedura zawieszenia biletu jest prosta. Nie ma odgórnego wzoru wniosku. Wystarczy krótka wiadomość mailowa a w jej treści musi być zawarty jedynie numer karty miejskiej. Jest on widoczny w prawym górnym rogu karty. Studenci, którzy mają bilety zakodowane na legitymacji wpisują numer tego dokumentu.

Przykładowa treść wniosku może więc wyglądać po prostu tak:

"Zwracam się z uprzejmą prośbą o zawieszenie biletu długookresowego zakodowanego na mojej karcie miejskiej nr ... Z poważeniem, Jan Kowalski."

Wniosek należy wysłać na adres ztm@ztm.waw.pl. W tytule maila koniecznie należy wpisać "zawieszenie biletu".

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie umożliwi zwrotu pieniędzy. Będzie można jednak trochę zaoszczędzić przez to, że nie przepadnie opłata na niewykorzystane przejazdy. Pasażer będzie mógł bowiem przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin.

Jedyny mankament to, że w celu odwieszenia tego biletu konieczne będzie osobiste zgłoszenie się do Punktu Obsługi Pasażera. Istnieje obawa, że kolejki w tym celu mogą być długie. Pocieszający jest jednak fakt, że pasażer będzie to mógł zrobić w dowolnie wybranym przez siebie momencie, gdyż przekodowywany okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku przez Internet.

Zwrot biletu długookresowego

Inną możliwą opcją jest zwrot biletu okresowego i otrzymanie w związku z tym zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres ważności biletów. Jednak można tego dokonać wyłącznie w Punkcie Obsługi Pasażera, gdyż tylko tam są możliwości techniczne zmian kodowania na Warszawskiej Karcie Miejskiej. Należy jednak pamiętać o innym funkcjonowaniu tych Punktów w obecnym czasie.

Od 17 marca do odwołania połowa POP-ów jest nieczynna. Czynnych pozostaje 10 punktów – przy ul. Żelaznej 61, na stacjach pierwszej linii metra: Służew, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Młociny oraz na stacji M2 Dworzec Wileński. Godziny otwarcia niektórych punktów zostały jednak zmienione.

Inne miasta

Być może śladem Warszawskiego Transportu Publicznego pójdą także zarządy transportu miejskiego innych miast oraz inni przewoźnicy.

Źródło: Warszawski Transport Publiczny