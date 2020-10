Cofnięcie wniosku o dostęp do informacji publicznej

Odpowiedź: Od momentu ustalenia przez organ (zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej) nawet hipotetycznej możliwości wydania decyzji o odmowie udostępnienia tej informacji, organ ten jest zobowiązany do stosowania przepisów ogólnego postępowania administracyjnego. Sytuacja taka ma miejsce również w przypadku zakwalifikowania informacji jako przetworzonej. Otwiera to bowiem możliwość wydania decyzji odmownej, jeśli wnioskodawca nie wykazałaby istnienia szczególnie uzasadnionego interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem informacji. W związku z tym należy uznać, że takie postępowanie administracyjne - nawet w przypadku cofnięcia wniosku - nie powinno być zakończone wyłącznie czynnością materialno-techniczną (np. poinformowaniem w formie "zwykłego pisma" o zakończeniu postępowania). Powinno jednak przybrać formę decyzji o umorzeniu postępowania, które wskutek cofnięcia wniosku stało się bezprzedmiotowe.

