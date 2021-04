Szczepienie przeciwko COVID-19 osób w wieku 18-39 lat

Rejestracja na szczepienie COVID. Od 30 kwietnia e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 będą otrzymywać osoby w wieku 39-18 lat.

Szczepienia osób w wieku 18-39 lat

Od 30 kwietnia e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 będą otrzymywać osoby w wieku 39-18 lat. Do 10 maja wszystkie osoby pełnoletnie będą miały już wystawione e-skierowania.

Codziennie możliwość umówienia się na szczepienie uzyskają dwa roczniki, zaczynając od osób urodzonych w latach 1980 i 1981. Od 7 maja e-skierowania na szczepienie będą wystawiane codziennie trzem kolejnym rocznikom.

Wcześniejsze zgłoszenia na szczepienie

Jeżeli jesteś w wieku 30-39 lat i zgłosiłeś/aś chęć zaszczepienia się w I kwartale tego roku, to będziesz mieć 28 kwietnia wystawione e-skierowanie na szczepienie i będziesz mógł/a się zarejestrować.

Jeżeli jesteś w wieku 19-29 lat i zgłosiłeś/aś chęć zaszczepienia się w I kwartale tego roku, to będziesz mieć od 4 maja wystawione e-skierowanie na szczepienie.

Harmonogram wystawiania e-skierowań na szczepienia

Data rejestracji Grupa wieku 29 kwietnia roczniki 1980-1981 30 kwietnia roczniki 1982-1983 1 maja roczniki 1984-1985 3 maja roczniki 1986-1987 4 maja roczniki 1988-1989 5 maja roczniki 1990-1991 6 maja roczniki 1992-1993 7 maja roczniki 1994-1996 8 maja roczniki 1997-1999 9 maja roczniki 2000-2003

Już teraz osoby mające mniej niż 40 lat mogą się zaszczepić, choć na razie ograniczone jest to do sytuacji, w której istnieje obawa, że w przeciwnym razie szczepionka zostałaby zmarnowana. Jeśli jednak pod koniec dnia szczepień jakieś umówione osoby nie przyjdą na zabieg lub nie zostaną zakwalifikowane, by się zaszczepić, to punkt szczepień może zaszczepić dowolną pełnoletnią osobę. E-skierowanie na szczepienie wystawi wówczas na miejscu lekarz.

Źródło: pacjent.gov