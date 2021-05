Druga dawka szczepienia dla nauczycieli a matury

Szczepienia nauczycieli - czy druga dawka szczepienia przeciwko COVID-19 zostanie przełożona ze względu na matury?

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło około 515 tys. nauczycieli, a drugą 61 tys. – przekazał w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że nauczyciele zaangażowani w matury będą mogli przenieść termin podania drugiej dawki, jeśli wypadnie ona w tym czasie.

Szczepienia nauczycieli przeciwko koronawirusowi

Szef MEiN na konferencji prasowej pytany był m.in. o proces szczepień nauczycieli.

Czarnek poinformował, że pierwszą dawkę szczepionki przyjęło ok. 515 tys. nauczycieli. "Drugą dawką, według dzisiejszej wiedzy, zaszczepionych zostało 61 tys. nauczycieli. To bardzo szybko postępuje" – wskazał minister.

Dodał, że nauczyciele zaangażowani w organizację matur będą mogli elastycznie przenieść termin podania drugiej dawki.

"Wszyscy nauczyciele, którzy mają swoje obowiązki w zespołach, które pracują przy maturach, a których druga dawka szczepienia przypada na te dni obowiązków szkolnych, będą mogli elastycznie przenieść swój termin szczepienia. W tej sprawie wystosowaliśmy pismo zarówno do Ministerstwa Zdrowia, jak i do państwa wojewodów" – powiedział Czarnek.

Szczepienia nauczycieli rozpoczęły się 12 lutego. Otrzymują oni preparat firmy AstraZeneca, który wymaga podania dwóch dawek.

Jak podawał wcześniej MEiN, we wszystkich trzech turach zapisów łącznie zarejestrowało się 590 tys. osób. Wśród nich 452 tys. to nauczyciele pracujący w oświacie, czyli 66 proc. z nich. 65 tys. z zarejestrowanych to osoby pracujące w oświacie, niebędące nauczycielami, są to m.in. instruktorzy praktycznej nauki zawodów, osoby zatrudnione na stanowiskach pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy. 73 tys. to nauczyciele akademiccy i osoby prowadzące zajęcia ze studentami. (PAP)