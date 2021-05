Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli - czy będą powiązane z pensją minimalną?

Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli - jakie są propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki? Czy wynagrodzenia nauczycieli będą powiązane z pensją minimalną lub średnim wynagrodzeniem? Czy będą podwyżki dla nauczycieli?

Ministerstwo Edukacji i Nauki, związki zawodowe oraz strona samorządowa wróciły do prac nad zmianą statusu zawodowego nauczycieli. Jest to realizacja obietnicy, która była podstawą do zawieszenia przez Solidarność Oświatową strajku nauczycieli w 2019 roku.

"Za nami dwie godziny bardzo dobrego, merytorycznego spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z przedstawicielami innych resortów w ramach zespołu do spraw statusu zarodowego pracowników oświaty. Dwie godziny merytorycznej rozmowy zarówno na temat tego, co przed nami, czyli powrót do nauki stacjonarnej klas I-III, powrót do nauki hybrydowej klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. I w końcu pełna nauka stacjonarna z końcem maja" – powiedział Czarnek na konferencji po spotkaniu.

Wynagrodzenia nauczycieli - zmiany

Jak poinformował minister edukacji i nauki strony usłyszały konkretną propozycję zmian dotyczących pracy nauczyciela. Teraz zostanie im ona przedstawiona na piśmie i 18 maja dojdzie do kolejnego spotkania i rozmów. Podczas spotkania nie padł żaden "mnożnik" kwot minimalnego czy średniego wynagrodzenia.

Z nieoficjalnych informacji po spotkaniu wiemy, że zmiany będą dotyczyły wynagradzania nauczycieli, pensum oraz pragmatyki zawodowej i awansu zawodowego. Najwięcej uwagi poświęcono dwóm pierwszym kwestiom. Propozycja Ministerstwa Edukacji i Nauki polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z pensją minimalną w zamian za podwyżkę pensum o 2 godziny.

Na tę propozycję nie zgodził się Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ, który w rozmowie z gazetaprawna.pl podkreśla, że podstawą do zawieszenia strajku nauczycieli była obietnica powiązania wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem. – Jak wiemy pensja minimalna jest ustalana odgórnie, natomiast wynagrodzenie średnie jest w miarę obiektywnym wskaźnikiem dla całej gospodarki – podkreślił. Z naszych informacji wynika, że MEiN ma w zanadrzu jeszcze propozycję alternatywną i zostanie ona przedstawiona stronom do 10 maja.

Pensum nauczyciela - wysokość

Drugą kwestią jest pensum. Nauczyciele, którzy będą chcieli pozostać przy starych stawkach, pozostaną przy dotychczasowym wymiarze pensum. Ci, którzy będą chcieli zarabiać więcej, będą pracować więcej o dwie godziny.

Dwa dni temu na antenie Radia Gdańsk Ryszard Proksa mówił, że nie ma zgody związku na zwiększenie pensum o sześć godzin czy o cztery. „Na to się, jako związek zawodowy, oczywiście nie zgadzamy, bo w takiej sytuacji, jak teraz, niż demograficzny, pandemia, podniesienie pensum o tyle powoduje prawie że masowe zwolnienia w oświacie. Przede wszystkim będziemy ratować miejsca pracy, a potem rozmawiać o pensum nauczyciela” - powiedział gość Radia Gdańsk.

W podobnym tonie przewodniczący odniósł się do zwiększenia pensum o dwie godziny. – Priorytetem związku jest utrzymanie miejsc pracy. Zwiększanie pensum nie powinno odbić się negatywnie na liczbie etatów – powiedział.