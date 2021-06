Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

Jak założyć profil zaufany?

Dzisiaj, aby założyć profil zaufany (PZ) mamy dwie główne opcje do wyboru. Pierwsza – przez internet, za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Druga – wypełnienie wniosku w internecie, a później osobista wizyta w punkcie potwierdzającym.

Jest jeszcze jedna możliwość – założenie tymczasowego profilu zaufanego (TPZ, ważnego 3 miesiące, a nie 3 lata jak „tradycyjny”). Można to zrobić w trakcie wideospotkania z urzędnikiem. I właśnie ta ostatnia opcja już w czwartek stanie się kolejną możliwością założenia „tradycyjnego” - ważnego 3 lata - profilu zaufanego.

Jak to możliwe? Dzięki wejściu w życie nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.

Co jeszcze się zmieni? Wszystkie osoby, które mają tymczasowy profil zaufany staną się właścicielami „tradycyjnego” profilu zaufanego. Nic nie będą musiały robić – zrobimy to za nie. 17 czerwca ich TPZ zamieni się w PZ, czyli zamiast 3 miesięcy będzie ważny 3 lata.

Wdrożenie nowości zaczniemy w nocy z 16 na 17 czerwca. Zrobimy wszystko, aby poszło jak najsprawniej. Jednak już teraz prosimy o wyrozumiałość, gdyby wystąpiły jakieś problemy.

Jeśli masz tymczasowy profil zaufany – musisz wiedzieć, że:

17 czerwca – zmienimy twój tymczasowy profil zaufany w profil zaufany .

. W ciągu 24 godzin od wdrożenia (czyli 17 czerwca) mogą wystąpić przerwy w dostępie do Twojego profilu zaufanego. Jeśli nie będzie działał - spróbuj zalogować się później.

Twój nowy profil zaufany będzie ważny dłużej – przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące!).

Jeśli czekasz na założenie tymczasowego profilu zaufanego – musisz wiedzieć, że:

Od 17 czerwca od razu założymy ci profil zaufany. Jest ważny dłużej – bo aż 3 lata. Tymczasowy profil zaufany był ważny tylko 3 miesiące.

Co zyskacie dzięki zmianie?

Wasz profil zaufany będzie ważny znacznie dłużej – aż 3 lata. Dopiero po 3 latach będzie wymagał przedłużenia. Kiedy będzie się zbliżał termin jego ważności – wyślemy przypomnienie.

Właściciel tymczasowego profilu zaufanego nie mógł go samodzielnie przedłużyć, więc musiał składać wniosek o nowy profil. Teraz samodzielnie przedłużysz swój profil zaufany lub zmienisz w nim swoje dane.

Tymczasowy profil zaufany - kiedy zmiany?

W nocy z 16 na 17 czerwca planujemy przerwę techniczną. Jeśli właśnie wtedy chcielibyście skorzystać z profilu zaufanego, prosimy - zróbcie to wcześniej lub poczekajcie do zakończenia prac. Z góry – bardzo dziękujemy za wyrozumiałość!

Jeśli czekacie na rozpatrzenie wniosku o tymczasowy profil zaufany – nie musicie nic robić. Kiedy założymy Wam profil zaufany – wyślemy wiadomość i zaproszenie na rozmowę wideo z urzędnikiem. Podczas rozmowy potwierdzicie swój nowy profil zaufany.

Profil zaufany (PZ) umożliwia potwierdzenie tożsamości w internecie. Tak jak załatwiając sprawę w urzędzie - by udowodnić, że my to my - musimy pokazywać dowód, tak w internecie potrzebujemy profilu zaufanego. PZ to zbiór naszych zaszyfrowanych danych. Każdy z nas może mieć tylko jeden PZ. Jest przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL.

Profil zaufany umożliwia szybki i bezpieczny kontakt z urzędami. Mając go możemy korzystać ze wszystkich dostępnych e-usług, czyli spraw urzędowych, które można załatwiać online.

Z profilu zaufanego korzysta już niemal 11,3 miliona Polaków. Tylko w tym roku założyło go już ponad 2,5 miliona osób.