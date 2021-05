Profil Zaufany - jak założyć?

Profil Zaufany - czym jest? Jak założyć Profil Zaufany? Jakie sprawy w urzędzie można załatwić online? Sprawdź. Z Profilu Zaufanego korzysta już 11 milionów Polaków.

Mamy 11 milionów profili zaufanych. - A to oznacza, że z Profilu Zaufanego korzysta już niemal 40% dorosłych Polaków – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Profil Zaufany - czym jest?

Profil zaufany (PZ) to środek identyfikacji elektronicznej. Mówiąc prościej – umożliwia potwierdzanie swojej tożsamości w internecie. Dzięki temu każdy, kto go ma sprawy urzędowe może załatwiać z dowolnego miejsca i o dowolnej porze - online.

Profil Zaufany - kto korzysta?

Każdy z nas może mieć tylko jeden profil zaufany – jest przypisany do konkretnego numeru PESEL. Można go założyć za darmo, najszybciej – przez internet.

- Od 2016 roku liczba osób, które mają profil zaufany wzrosła ponad trzynastokrotnie. To świetny wynik. Sukcesywny wzrost zainteresowania PZ-tem to nie tyko efekt pandemii. Obserwujemy go od dłuższego czasu. To także efekt naszych konsekwentnych działań: rosnącej liczby e-usług, budowania zaufania Polaków do załatwiania spraw przez internet i przekonywania ich, że warto korzystać z rozwiązań, które dostarczamy – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Od 2019 roku prowadzimy kampanię „e-Polak potrafi!”, w której m.in. zachęcamy do zakładania profilu zaufanego i korzystania z e-usług. Przekonujemy nieprzekonanych, że warto. Jak widać - robimy to skutecznie – dodaje.

Oto jak rosło (i nadal rośnie) zainteresowanie profilem zaufanym:

2011 r. - powstanie profilu zaufanego

2016 r. - 400 tysięcy użytkowników (głównie urzędnicy)

1 stycznia 2018 r. - z profilu zaufanego korzysta 1 324 438 Polaków

1 stycznia 2019 r. - z profilu zaufanego korzysta 2 533 021 (przez cały 2018 r. profil zaufany założyło 1 208 583 Polaków, czyli niemal tyle samo, co przez pierwsze siedem lat działania PZ!)

1 stycznia 2020 r. - z profilu zaufanego korzysta 4 647 391 osób (przez cały 2019 r. 2 114 370 Polaków założyło PZ)

1 stycznia 2021 r. - z profilu zaufanego korzysta 8 799 057 osób (przez cały 2020 r. 4 174 206 Polaków założyło PZ)

Od początku 2021 roku profil zaufany założyło już niemal 2,2 miliona osób

Kwiecień tego roku był najlepszym miesiącem w całej 10-letniej historii profilu zaufanego. W ostatnim miesiącu profil zaufany założyło dokładnie 621 911 osób

W sumie z profilu zaufanego korzysta dziś 11 000 139 osób.

Jak złożyć Profil Zaufany?

Jeśli nadal nie wiesz, czym jest profil zaufany lub nie rozumiesz jak działa – chętnie Ci to wytłumaczymy.

Profil zaufany możesz mieć, ale nigdy… go nie zobaczysz. Dlaczego? Dlatego, że to zbiór danych o nas samych, przypisany do naszego numeru PESEL. Dzięki temu możemy potwierdzać swoją tożsamość w kontaktach z e-administracją. Tak jak podczas wizyty w tradycyjnym urzędzie - aby urzędnik miał pewność, że my to my - musimy wylegitymować się dowodem osobistym, tak w internecie „legitymujemy się” właśnie profilem zaufanym.

Jak go założyć? Najszybszy sposób na zdobycie profilu zaufanego to założenie go za pośrednictwem banku. Taką możliwość dają PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo.

Dlaczego to najwygodniejszy i najszybszy sposób? Dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dzięki temu nie trzeba dodatkowo ich potwierdzać (w trakcie wizyty w punkcie potwierdzającym).

Bo to właśnie wizyta w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających jest drugim sposobem na założenie PZ. Wcześniej trzeba wypełnić internetowy wniosek.

Trzeci sposób to videospotkanie z urzędnikiem. W ten sposób możecie założyć tymczasowy profil zaufany, który jest ważny 3 miesiące. „Tradycyjny” PZ jest ważny 3 lata.

Żeby było łatwiej, przygotowaliśmy instruktaż, dzięki któremu dowiecie się jak założyć tradycyjny profil zaufany. Obejrzyjcie i działajcie!

Profil Zaufany - do czego potrzebny?

Co załatwicie z profilem zaufanym? Oto tylko kilka przykładów: