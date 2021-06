Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach

Apteki dołączą do już działających punktów szczepień m.in. w szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej czy zorganizowanych w obiektach sportowych.

W jakich aptekach można szczepić?

W programie mogą wziąć udział apteki ogólnodostępne, mające aktywny status w Rejestrze Aptek.

Apteka musi też być podłączona do Systemu P1, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), oraz zadeklarować używanie systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji.

Apteka musi też spełniać wszystkie wymagania określone przez Ministra Zdrowia, jakim powinien odpowiadać lokal apteczny. Aby się zgłosić konieczne jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do programu, łącznie z załącznikami.

Zapisy na szczepienie w aptece

Na szczepienie przez farmaceutę będzie można zarejestrować się przez elektroniczny system e-rejestracja na stronie pacjent.gov.pl, telefonicznie lub w samym aptecznym punkcie szczepień. Do zaszczepienia w aptece niezbędne jest e-skierowanie.

Uprawnienia farmaceuty

Do szczepienia kwalifikuje i podaje szczepionkę farmaceuta, który posiada uprawnienia do kwalifikacji lub do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Apteka musi prowadzić dokumentację medyczną ze zrealizowanych szczepień i stosować się do zasad dystrybucji i przechowywania szczepionek.

Wniosek do NFZ

Aby przystąpić do Narodowego Programu Szczepień, apteka przesyła elektroniczne oświadczenie do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Aplikacje przyjmowane są przez elektroniczną skrzynkę ePUAP. Oświadczenie musi być podpisane (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty). NFZ ostrzega, że wnioski niepodpisane zostaną odrzucone.

Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma zatem konkretnej daty jego zakończenia. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Przewidywany czas od zgłoszenia do rozpoczęcia szczepień w aptece to co najmniej 14 dni.

eNFZ podał, że Oddziały Funduszu poinformują apteki o zakwalifikowaniu do programu lub braku kwalifikacji. Apteki, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną wpisane na specjalny wykaz covidowy, prowadzony przez dyrektorów wszystkich oddziałów NFZ. Znalezienie się na tym wykazie umożliwi rozliczenie szczepień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

61,24 zł za każde szczepienie

Za każde szczepienie przeciwko COVID-19 apteka otrzyma 61,24 zł. Szczepienie uznaje się za wykonane po wypełnieniu karty szczepienia przez apteczny punkt szczepień. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

