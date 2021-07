Loteria szczepionkowa - wyniki, zasady. Jak sprawdzić wygrane w Loterii Narodowego Programu Szczepień? Jak odebrać nagrody i nie dać się naciągnąć oszustom? Sprawdź i wygrywaj.

Czym jest loteria szczepionkowa?

Loteria szczepionkowa to loteria, w której osoby zaszczepione na koronawirusa mogą wygrywać nagrody. Ma to być bonus dla zaszczepionych i zachęta do szczepień. Loteria Narodowego Programu Szczepień rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do 30 września 2021 roku.

Loteria szczepionkowa - zasady

Kto może wziąć udział w loterii? Jak się zarejestrować? Jakie są zasady? Jakie nagrody można wygrać? Więcej o loterii przeczytasz tu » Loteria szczepionkowa - zapisy, nagrody

Loteria szczepionkowa - pierwsze losowanie

Pierwsze losowanie nagród tygodniowych w loterii szczepionkowej odbędzie się 14 lipca 2021 roku.

Codziennie do wygrania są zaś nagrody natychmiastowe. W ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu spełnienia warunków: rejestracji w loterii, szczepienia i zarejestrowania szczepienia w systemie P1 e-Zdrowie możesz otrzymać SMS z numeru oznaczonego jako „Loteria”, zgodnie z danymi wskazanymi podczas rejestracji w loterii (numer telefonu).

Loteria szczepionkowa - wyniki

Reklama

Zwycięzcy nagród codziennych (natychmiastowych) zostaną o tym fakcie poinformowani przez organizatora – Totalizator Sportowy – wiadomością SMS. Następnie na numer telefonu podany podczas rejestracji do loterii otrzymają SMS bezpośrednio z PKO Banku Polskiego (nazwa nadawcy: PKO BP) zawierający kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu, dzięki temu będzie można zrealizować wygraną bezpośrednio z bankomatów należących do banku. Nagrodę będzie można też wypłacić w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego.

W SMS-ie z PKO BP najważniejszy dla gracza będzie kod awizo. Pamiętajmy, że nie będzie w nim żadnego odesłania na jakąkolwiek stronę www, linku czy prośby o podanie danych czy potwierdzenie odbioru SMS-a itd. Otrzymując ten SMS wystarczy tylko wpisać kod w bankomacie PKO Banku Polskiego i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie bankomatu. Wygraną można będzie odebrać także w każdej placówce banku. Nie musimy wykonywać żadnych innych czynności.

W przypadku nagród o wyższej wartości, a takimi będą już wygrane tygodniowe, miesięczne czy wreszcie finałowe, Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni licząc od dnia następnego po losowaniu wyśle do laureatów SMS, w którym zwycięzcy otrzymają link do formularza z oświadczeniem niezbędnym do przekazania nagrody. Ponadto wyniki losowań trafią oczywiście na stronę internetową loterii.

Pamiętajmy też, że wyniki losowań będą publikowane tylko i wyłącznie na stronie loterii: www.gov.pl/szczepimysie/loteria

Loteria szczepionkowa - jak sprawdzić wygrane?

Po otrzymaniu wiadomości SMS z informacją o wygranej, wejdź na stronę loterii www.gov.pl/szczepimysie/loteria i sprawdź czy Twoje dane w postaci: zamaskowanego numeru telefonu, imienia, pierwszej litery nazwiska widnieją na liście zwycięzców. W treści wiadomości SMS znajdziesz m.in. datę losowania oraz nagrodę jaką wygrałeś.

Sprawdź dokładnie poprawność linku przesłanego w wiadomości SMS. Zwróć szczególną uwagę na adres strony internetowej. Prawidłowy adres strony na którym znajduje się oświadczenie elektroniczne to: www.loteria.totalizator.pl W przypadku podejrzeń naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych poinformuj organizatora niezwłocznie wysyłając wiadomość na adres email loterie@totalizator.pl Pamiętaj! Możesz wysłać oświadczenie zwycięzcy również w formie papierowej. Wzory dokumentów są dostępne w regulaminie Loterii Narodowego Programu Szczepień na stronie www.gov.pl/szczepimysie/loteria

Źródło: gov.pl