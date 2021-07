Szczepienie drugą dawką w dowolnym punkcie oraz loteria dla zaszczepionych od 1 lipca 2021

Szczepienia - od 1 lipca 2021 roku ruszyła możliwość szczepienia drugą dawką w dowolnym punkcie oraz loteria z nagrodami dla zaszczepionych. Zmieniono także zasady odnośnie szczepień dla firm.

Szczepienia od 1 lipca 2021

Od początku lipca wszystkie osoby, które przyjęły pierwszą dawkę szczepienia przeciw COVID-19, mogą przyjąć drugą dawkę w dowolnym miejscu. To kolejne udogodnienie w Narodowym Programie Szczepień, które nie ogranicza w planowaniu wakacji. Również 1 lipca rusza loteria z nagrodami dla wszystkich pełnoletnich osób w pełni zaszczepionych.

– Dziś największym wyzwaniem jest przekonywanie Polaków do szczepienia. Cieszymy się, że 75% Polaków pozytywnie ocenia realizację Narodowego Programu Szczepień – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. I dodał: – Musimy wszyscy skupić się na tym, żeby szczepienia postępowały, żebyśmy się rejestrowali i szczepili. Okres wakacyjny i zmniejszenie intensywności pandemii sprawia, że borykamy się z problemem braku zainteresowania szczepieniami.

Druga dawka przeciw COVID-19 w dowolnym punkcie szczepień

Początkowo obowiązywała zasada, że druga dawka szczepienia przeciw COVID-19 podawana jest w tym samym punkcie co pierwsza. W okresie wakacyjnym może to bardzo ograniczać planowanie wyjazdów po Polsce. Wychodząc naprzeciw Narodowy Program Szczepień, umożliwia w prosty sposób zmianę miejsca przyjęcia drugiej dawki. Możesz to zrobić:

za pośrednictwem bezpłatnej infolinii 989 – konsultant poprosi o Twój nr PESEL oraz miasto lub adres nowego punktu szczepień,

logując się na Internetowym Koncie Pacjenta na stronie www.pacjent.gov.pl – tam w zakładce szczepienia przeciw COVID-19 możesz kliknąć „Zmiana wizyty” i wybrać dowolny punkt szczepień.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz przyjąć drugą dawkę w tym samym punkcie, nie musisz dokonywać żadnych zmian. Wystarczy, że zgłosisz się w wyznaczonym terminie i przyjmiesz drugą dawką. Po otrzymaniu pełnego szczepienia możesz zapisać się do loterii z licznymi nagrodami.

Loteria Narodowego Programu Szczepień

1 lipca ruszyła loteria z nagrodami dla osób pełnoletnich w pełni zaszczepionych. Osoby zaszczepione jedną dawką Johnson&Johnson lub dwiema dawkami szczepionek firm Astra Zeneka, Moderna lub Pfizer mogą rejestrować się w narodowej loterii. Wystarczy mieć ukończone 18. rok życia. Zarejestruj się, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989 lub logując się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta przez stronę www.pacjent.gov.pl. Wyraź zgodę i weź udział w loterii, która potrwa do 30 września 2021 r.

– Dziś wystartowała Loteria Narodowego Programu Szczepień. Promocja loterii rozpoczyna się dziś o północy, a już zarejestrowało się ponad 200 tys. osób. Jeśli chodzi o natychmiastowe wygrane, to już ponad 100 tys. zł zostało wygranych przez pierwsze ponad 300 osób – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Każdy w pełni zaszczepiony ma cztery szanse na nagrody: jedną nagrodę natychmiastową, jedną nagrodę tygodniową, jedną nagrodę miesięczną oraz jedną nagrodę finałową.

Nagrody natychmiastowe – codziennie do wygrania nagrody pieniężne o wartości 200 zł lub 500zł,

Nagrody tygodniowe – to nagrody pieniężne w wysokości 50 tys. złotych oraz hulajnogi elektryczne,

Nagrody miesięczne – pieniężne w wysokości 100 tys. złotych oraz samochody osobowe,

Nagrody finałowe – losowanie 6 października – dwa razy po 1 mln złotych oraz dwa samochody osobowe.

Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Szczegóły dotyczące loterii, nagród, regulaminu oraz terminów losowań dostępne są na www.gov.pl/szczepimysie/loteria .

Konkursy samorządowe – miliony dla gmin

Przypominamy, że trwają konkursy dla samorządów. Samorządowcy zostali zobowiązani do kontaktu ze wszystkimi niezaszczepionymi mieszkańcami powyżej 60. roku życia. Cały czas trwają konkury, w których gminy mogą wygrać nawet 2 miliony złotych. Na stronie gov.pl/szczepienia-gmin jest prowadzony ranking online. Wystarczy przekroczyć próg 67 proc. zaszczepionych mieszkańców, by wygrać pierwsze nagrody.

Kampania telefoniczna – rozmowy z niezdecydowanymi

Narodowy Fundusz Zdrowia wykonał już 180 tys. połączeń do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły. Konsultanci przekonują niezdecydowanych, podkreślając, że szczepienia przeciw COVID-19 to jedyna broń z pandemią. Podczas rozmowy można od ręki zarejestrować się, wybierając dogodny termin i miejsce szczepienia.

Szczepienia w firmach - zmiany

Do dziś zgłosiło się już 780 firm w całej Polsce. To 900 tys. zgłoszonych pracowników, którzy są chętni przyjąć szczepienie przeciw COVID-19 w swoim zakładzie pracy. Od połowy czerwca nie ma już ograniczeń przy zgłoszeniach dla firm. Jest to bardzo elastyczny system. Zakłady pracy mogą zgłaszać się w trzech prostych krokach:

wypełniając formularz na gov.pl/szczepimysie,

wybierając punkt szczepień, który zrealizuje szczepienie,

zgłosić miejsce, w którym będą wykonywane szczepienia.

Pracodawca może zapisać dowolną liczbę pracowników lub ich członków rodzin.

Źródło: gov.pl