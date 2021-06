Loteria Narodowego Programu Szczepień rusza 1 lipca 2021 r. Jak wziąć udział w losowaniu? Jakie są nagrody?

Loteria Narodowego Programu Szczepień

Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Pieniądze, samochody i hulajnogi czekają na zwycięzców. Zaszczep się przeciw COVID-19 – to szansa na powrót do normalności oraz okazja na wygraną! Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa.

Wykonaj szczepienie przeciw COVID-19 dowolnym preparatem dostępnym w Polsce. Dzięki temu będziesz mógł zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień do 30 września i wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Pamiętaj, że wygrana jest możliwa przy pełnym zaszczepieniu.

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 zajmuje tylko chwilę. Zapisz siebie lub kogoś bliskiego przez:

bezpłatną infolinię 989

pacjent.gov.pl

SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333

na numer pobliski punkt szczepień

Jak wziąć udział w Loterii Narodowego Programu Szczepień?

Loteria potrwa od 1 lipca do 30 września 2021 r. Udział w Loterii jest bardzo prosty. Wystarczy komputer lub telefon z dostępem do Internetu oraz ukończony 18. rok życia. Zarejestruj się na swoim IKP przez stronę www.pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989 i wyraź zgodę na udział w Loterii do 30 września.

Warto sprawdzić czy na IKP jest nasz aktualny numeru telefonu komórkowego. Na ten numer przyjdzie powiadomienie SMS w przypadku wygranej. Zwycięzcy otrzymają także wiadomość SMS z PKO BP z kodem umożliwiającym wypłatę nagrody z bankomatu. Pieniądze będzie można wypłacić także w oddziale PKO BP.

Loteria Narodowego Programu Szczepień - jakie nagrody?

Każda osoba w pełni zaszczepiona ma cztery szanse na nagrody: 1 nagroda natychmiastowa, 1 nagroda tygodniowa, 1 nagroda miesięczna oraz 1 nagroda finałowa. Sprawdź co możesz wygrać:

Nagrody natychmiastowe – codziennie do wygrania:

- nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi ponad 14 mln zł.

Nagrody tygodniowe – 12 losowań w każdą środę:

- 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych

- 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot

Nagrody miesięczne – 3 losowania w okresie trwania loterii:

- 6 nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych

- 6 samochodów osobowych Toyota Corolla

Nagrody finałowe – losowanie 6 października:

- 2 nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł

- 2 samochody osobowe Toyota C-HR

W przypadku losowań (tygodniowych, miesięcznych, finałowego) wyłonienie laureatów odbywa się za pomocą certyfikowanego urządzenia losującego. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani o wygranej w przeciągu 2 dni roboczych od dnia losowania.

Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Szczepienia na COVID-19

Mamy już ponad 27 mln wykonanych szczepień. Pierwszą dawkę przyjęło 16 mln osób a w pełni zaszczepionych jest już ponad 11 mln obywateli. Pamiętaj, że szczepienie pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Stale podkreślamy, że pandemia jeszcze się nie skończyła, a koronawirus wciąż jest niebezpieczny. Zachowajmy czujność i bądźmy odpowiedzialni. Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19 i bądź bezpieczny. Wspólnie możemy uniknąć IV fali koronawirusa.