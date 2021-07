Loteria szczepionkowa - duże zainteresowanie Polaków

Loteria szczepionkowa - ilu chętnych zarejestrowało się dotychczas w Loterii Narodowego Programu Szczepień? Loteria cieszy się dużą popularnością. Czy przełoży się to na zwiększenie chęci Polaków do szczepień?

Loteria szczepionkowa - Loteria Narodowego Programu Szczepień

Loteria Narodowego Programu Szczepień jest jedną z form zachęty do szczepienia przeciw COVID-19. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby pełnoletnie, które dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciwko COVID-19 i zarejestrują się w loterii do 30 września 2021 r.

Jak przekazało w środę biuro prasowe Totalizatora Sportowego, od startu loterii, czyli od 1 lipca, do środy, 7 lipca, 1 mln 720 tys. osób zostało prawidłowo zarejestrowanych.

Od startu loterii do wtorku, 6 lipca, rozdysponowanych zostało 2 258 nagród wartych 200 zł każda; 751 nagród o wartości 500 zł każda zostało przypisanych do konkretnych osób.

Z kolei wartość przyznanych dotychczas nagród (dane na 6 lipca) wyniosła 827 100 zł.

Loteria szczepionkowa - rejestracja przez sms, telefon

Chętni, którzy chcą wziąć udział w loterii muszą się zapisać. Można to zrobić dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989; przez stronę internetową pacjent.gov.pl na swoim IKP; wysłać sms o treści SzczepimySie na numer 880-333-333 lub pójść do pobliskiego punktu szczepień.

W przypadku wygranej na numer telefonu komórkowego zostanie wysłane powiadomienie sms-em. Wiadomość sms zostanie także wysłana z PKO BP z kodem umożliwiającym wypłatę nagrody z bankomatu. Pieniądze będzie można również wypłacić w oddziale PKO BP.

Loteria szczepionkowa - co można wygrać?

Każdy z uczestników loterii będzie miał cztery szanse na wygraną. Będzie też kilka kategorii nagród: codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz nagroda główna.

Jeśli chodzi o nagrody natychmiastowe, to codziennie do wygrania będą nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Pula nagród natychmiastowych wynosi 14 mln 300 tys. zł.

W przypadku nagród tygodniowych odbędzie się 12 losowań w każdą środę. Tutaj do wygrania będzie 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. zł oraz 720 hulajnóg elektrycznych.

Nagrody miesięczne – przewidziano trzy losowania w okresie trwania loterii w trakcie, której będzie można wygrać sześć nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. zł oraz sześć samochodów osobowych Toyota Corolla.

Losowanie finałowej nagrody nastąpi 6 października; do wygrania będą dwie nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł oraz dwa samochody osobowe Toyota C-HR.

W Polsce preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Janssen szczepione są osoby od 18. roku życia. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18 lat, mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.

Loteria szczepionkowa - czy zachęci do szczepień?

Systemy motywacyjne oparte na loteriach z nagrodami, mające na celu zachęcenie ludzi do przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, w rzeczywistości wcale nie zwiększają wskaźników wyszczepialności - ustalili naukowcy z Boston University School of Medicine.

O wynikach swojego badania poinformowali na łamach „JAMA Network” (doi:10.1001/jama.2021.11048).

„Czy byłbyś bardziej skłonny zaszczepić się przeciwko COVID-19, gdybyś mógł wygrać cenne nagrody lub pieniądze?” - takie pytanie zadali uczestnikom badania naukowcy z grupy prof. Allana J. Walkey’a. Odpowiedź była dla nich zaskoczeniem: zdecydowana większość ankietowanych powiedziała „nie”.

Rozpowszechnienie idei szczepień jest konieczne do powstrzymania pandemii COVID-19. Aby przekonać wahających się, niektóre kraje oraz stany USA wprowadziły różne strategie, mające na celu zwiększenie zainteresowania szczepionkami. Należy do nich Polska oraz m.in. od 12 maja stan Ohio. W obu przypadkach władze ogłosiły powszechną loterię, w której losowo wybranym osobom, które przyjęły pełną dawkę szczepienia, przyznaje się nagrody rzeczowe lub pieniężne. W Ohio można wygrać nawet 1 milion dolarów. Po wstępnych doniesieniach, że liczba szczepionek w tym stanie wzrosła dzięki takiej strategii, inne stany wdrożyły podobne rozwiązania.

Jednak, na co zwracają uwagę naukowcy z Bostonu, ogłoszenie loterii szczepionkowej w Ohio ściśle zbiegło się w czasie z rozszerzeniem przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków użycia szczepionki Pfizera wśród młodzieży w wieku od 12 do 15 lat.

„Wcześniejsze oceny ogłoszonej w Ohio loterii nie uwzględniały rozszerzenia dopuszczonej do szczepień grupy” – podkreśla prof. Walkey.

Jego zespół porównał więc dane z amerykańskich Centrów Kontroli Chorób w celu oceny trendów w liczbie szczepień jedynie wśród dorosłych Amerykanów (w wieku 18 lat i starszych) przed ogłoszeniem loterii oraz po nim.

„Uzyskane przez nas wyniki jasno pokazały, że loterie szczepionkowe mają ograniczoną wartość, jeśli chodzi o zwiększanie absorpcji szczepionek - opowiada Walkey. - Dlatego uważamy, że środki pieniężne przeznaczone na ten cel mogłyby być inwestowane w skuteczniejsze programy, mające na celu edukowanie i eliminowanie przyczyn oporów ludzi przed szczepieniami”.

Naukowiec podkreśla, że w obecnej chwili zidentyfikowanie interwencji, które skutecznie zwiększą wskaźniki wyszczepialności, jest krytycznym problemem zdrowia publicznego niezbędnym do powstrzymania pandemii. „Ważne, aby rygorystycznie oceniać takie strategie, a potem szybko wdrażać te najskuteczniejsze, za to wycofywać te, które nie działają” – mówi.

Walkey i jego koledzy mają nadzieję, że ich odkrycie doprowadzi do zaprzestania inwestowania w nieskuteczne i drogie loterii, za to napędzi dalsze badania nad nowymi programami zwiększającymi wskaźniki szczepień.