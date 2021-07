Wjazd do Czech - zasady od 9 lipca 2021 r.

Wjazd do Czech - koronawirus. Czechy wprowadzają obostrzenia dotyczące wjazdu do kraju. Dotkną one także Polaków. Jakie dokumenty trzeba od 9 lipca pokazać na granicy?

Wjazd do Czech - koronawirus Osoby niezaszczepione, w tym Polacy, którzy chcą wjechać do Czech po 9 lipca br., muszą mieć negatywny test na obecność koronawirusa. Ponadto rząd czeski zdecydował, że osoby tylko po pierwszej dawce nie będą uznawane za w pełni zaszczepione. Czechy - paszport covidowy Dotąd w Czechach obowiązywał przepis, że po upływie 22 dni po zaszczepieniu pierwszą dawką można było przekraczać granicę, uczestniczyć w akcjach kulturalnych i sportowych, odwiedzać restauracje lub muzea. Od 9 lipca ta zasada przestaje obowiązywać, a osobą w pełni zaszczepioną będzie ta, która przyjęła drugą dawkę co najmniej przed 14 dniami. Do udokumentowania szczepień wystarczy „Unijny Certyfikat Covidowy”. Do Certyfikatu można także wprowadzić informację o przebyciu choroby Covid-19, co przez 180 dni traktowane jest jako posiadanie pełnej odporności. Zobacz również: Unijny Certyfikat COVID - jak pobrać na telefon?

Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Czechy - zasady wjazdu, obostrzenia Rząd ujednolicił reguły wjazdu do Czech osób przyjeżdżających z zielonych, czyli bezpiecznych krajów, z krajami oznaczonymi kolorem pomarańczowym, czyli o średnim zagrożeniu epidemicznym. Wśród zielonych krajów znajduje się m.in. Polska i do tej pory przyjazdy nie podlegały żadnym ograniczeniom, ale po 9 lipca osoby niezaszczepione muszą wypełnić formularz rejestracyjny na granicy i przedstawić test antygenowy lub PCR. Możliwe jest wykonanie testu w Czechach, ale nie później niż piątego dnia po przyjeździe. Testów nie muszą robić osoby w pełni zaszczepione lub ozdrowieńcy. ⚠️UWAGA: od 09.07 br. zaostrzone zasady wjazdu do 🇨🇿: konieczne zaświadczenie o przyjęciu 2 dawek szczepionki na COVID-19, odbyciu choroby lub wykonanie testu z rejestracją online (https://t.co/JVFA9GfOA3)– antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h (osoby pow. 5 roku życia). (1/2) — PLinCzechia (@PLinCzechia) July 7, 2021 Tranzyt z Polski do Czech Według informacji podanych przez Ambasadę RP w Pradze tranzyt z Polski do Czech ma odbywać się bez ograniczeń. ⚠️Tranzyt z 🇵🇱 przez 🇨🇿 do 12h odbywa się bez ograniczeń. (2/2) @PolakZaGranica @PLinOstrava @RadioKierowcow — PLinCzechia (@PLinCzechia) July 7, 2021 Źródło: PAP/Infor.pl