Zasady wjazdu do Polski - kwarantanna, karta lokalizacji

Wjazd do Polski - od 10 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady. Kogo obowiązuje kwarantanna? O czym muszą pamiętać turyści i podróżni wracający do kraju z wakacji?

Zasady wjazdu do Polski od 10 lipca 2021

W sobotę - 10 lipca 2021 roku, weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa. Modyfikuje ono zasady wjazdu do Polski, m.in. osób powracających z wyjazdów wakacyjnych.

Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk podczas konferencji prasowej wskazał, że najważniejsze są dwie modyfikacje. "Pierwsza, to ta, że będzie obowiązek wypełnienia tzw. elektronicznej karty lokalizacji podróżnego. Powinien ją każdy podróżny wypełnić przed wyjazdem" - mówił.

Zaznaczył, że jeśli nie będzie to możliwe, to personel pokładowy w samolotach będzie rozdawał i zbierał karty wypełnione odręcznie przez pasażerów. "Ta karta będzie jednym z warunków przekroczenia granicy, wjazdu do Rzeczpospolitej pod względem epidemiologicznym, pandemicznym" - mówił.

Wjazd do Polski - kwarantanna

Kolejną zmiana - jak zaznaczył - jest poszerzenie katalogu osób zwolnionych z kwarantanny. Przypomniał, że do tej pory rozporządzenie mówiło o tym, iż z kwarantanny zwolnione są dwie kategorie osób: wjeżdżające do Polski ze strefy Schengen lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

"Teraz dodajemy kolejny element, że zwalniane z tej kwarantanny będą również osoby, które przylatują z kraju, z którym RP ustaliła szczególne zasady wjazdu ruchu osobowego w okresie pandemii. Te osoby także będą zwolnione z kwarantanny, nie będą musiały odbywać tej 10-dniowej kwarantanny" - zaznaczył.

Turcja - powrót do Polski bez kwarantanny

Obecny na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wskazał, że chodzi o Turcję, która jest w okresie wakacji częstym celem podróży. "Są właśnie prowadzone rozmowy z Turcją (...) czyli osoby, które nie mają certyfikatu, nie są w pełni zaszczepione, będą testowane po stronie Turcji i wszystkie osoby, które są zdrowe, będą mogły przyjechać do Polski bez tego okresu 10-dniowej kwarantanny. Pozostałe osoby zostaną w Turcji i będą czekały okres izolacji" - mówił.

Jak dodał w następnym tygodniu "będziemy doprowadzali szczegóły do końca i ukaże się to w rozporządzeniu epidemicznym".

Wawrzyk dodał, że informacje o krajach, które ewentualnie również dołączą do tego grona, będą umieszczane na stronie internetowej MSZ w zakładce - informacje dla podróżujących.

Wjazd do Polski - bez kwarantanny dla zaszczepionych

Wiceszef MSZ zaznaczył, że przepisy, o których wspomniał, dotyczą osób niezaszczepionych. "Wszyscy, którzy są zaszczepieni na COVID-19 i minął ten okres po zaszczepieniu dla poszczególnych szczepionek, aby w pełni zaczęły działać, nie są objęte jakąkolwiek kwarantanną" - powiedział. Zaznaczył, że dotyczy to szczepionek zaakceptowanych przez europejską agencję ds. medycznych.

"Inaczej mówiąc, jeżeli chcemy podróżować za granicę i wjechać do Polski bez kwarantanny, to zaszczepmy się. Tak, abyśmy mogli bezpiecznie, spokojnie być na pobycie zagranicznym, ale też bezpiecznie wrócić do kraju i nie być poddanym kwarantannie przy wjeździe" - dodał.

Wawrzyk poinformował też o zmianie ostrzeżenia dla podróżnych. "Komunikat zostaje utrzymany na dotychczasowym poziomie, tzn.: nie podróżuj, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, ale jeżeli podróżujesz, pamiętaj, aby się wcześniej zaszczepić" - oświadczył. Dodał, że zaszczepienie jest istotne zarówno z punktu widzenia wjazdu do Polski, jak i wjazdu do innego kraju i pobytu w nim.

Karta lokalizacji podróżnego

Ministrowie odnosili się do opublikowanej w Dzienniku Ustaw nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jedna ze zmian dotyczy osób podróżujących do Polski samolotem - przed odprawą powinny one wypełnić kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej. Jednak, gdy nie ma takiej możliwości, personel pokładowy przekaże kartę podróżnemu do uzupełnienia w formie papierowej.

Zwolnienia z kwarantanny granicznej

Dodatkowo nowelizacja przewiduje poszerzenie grona osób uprawnionych do zwolnienia z kwarantanny granicznej, m.in. o dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką przedstawiciela linii lotniczej, osoby przekraczające granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu Schengen posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Ponadto w nowelizacji zmodyfikowano przepis dotyczący "katalogu państw, w odniesieniu do których podróżujący rozpoczynający podróż z ich terytorium nie są uprawnieni do zwolnienia się z obowiązku odbycia kwarantanny przez uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia, lub na terenie lotniska, przed odprawą graniczną".

Przepisy rozporządzenia, z pewnymi wyjątkami, obowiązują od soboty 10 lipca.