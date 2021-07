Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład?

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przedstawiamy instrukcję składania wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.

W pierwszej części dowiesz się jak wypełnić i wysłać wniosek o dostęp do aplikacji. Następnie otrzymasz informacje, w jaki sposób możesz się do niej zalogować. Trzecia część przedstawi Ci szczegółową instrukcję na temat wypełnienia i wysłania wniosku o dofinansowanie.

1. Wypełnienie wniosku o dostęp do Aplikacji Polski Ład

By uzyskać dostęp, wejdź na stronę internetową podaną przez bank BGK i pobierz odpowiedni formularz. Po wypełnieniu wszystkich danych podpisz go elektronicznie i prześlij do BGK za pomocą platformy ePUAP. Pamiętaj, że osoby upoważnione do złożenia wniosku to Reprezentant (czyli np. Wojewoda, Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta) oraz Skarbnik. Każdy wnioskodawca musi złożyć do banku BGK dwa osobne wnioski – pierwszy, by nadać uprawnienia dla Reprezentanta – drugi, osobny dla Skarbnika.

Pamiętaj, by wypełnić wszystkie pola obowiązkowe.

Niewypełnione lub nieprawidłowo wypełnione pola nie pozwolą zamknąć i zapisać wniosku.

Zadbaj o poprawność danych, nie używaj takich sformułowań jak „NIE DOTYCZY”.

Gdy zajdzie taka potrzeba, formularz automatycznie uruchomi okna z możliwością wyboru.

W sekcji pierwszej wypełnij dane wnioskodawcy – czyli Twojej jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli adres korespondencyjny jest inny niż adres wnioskodawcy, zaznacz odpowiednie okienko i wypełnij rubryki. W tej sekcji podaj dane Reprezentanta lub Pełnomocnika Reprezentanta, Skarbnika lub Pełnomocnika Skarbnika. Możesz również dokonać zmian we wniosku, takich jak dodanie użytkownika albo zmiany w danych adresowych. W sekcji czwartej zaznacz jakie załączniki dołączysz do wniosku. Jeśli nie widzisz dokumentu na liście, możesz wpisać jego nazwę w rubryce „inne”. Następnie zapoznaj się z RODO i zaznacz wszystkie konieczne zgody.

Po wypełnieniu wszystkich pól we Wniosku podpisz go za pomocą podpisu kwalifikowanego. Następnie zapisz Wniosek na swoim dysku jako plik PDF.

Zaloguj się na platformę ePUAP i dodaj do listy kontaktowej „Kontakt BGK – Polski Ład”. Następnie prześlij wniosek wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Instrukcję krok po kroku jak korzystać z ePUAP znajdziesz na stronie bgk.pl.

2. Pierwsze logowanie do Aplikacji Polski Ład

By zalogować się do aplikacji, kliknij w link wysłany na adres e-mail, który podałeś we wniosku o dostęp. Pamiętaj, że jest on aktywny tylko przez 7 dni. Po wejściu w link – utwórz hasło dostępu, którego będziesz używać podczas logowania. Następnie kliknij przycisk „Powrót do aplikacji” i zaloguj się za pomocą swojego adresu e-mail oraz hasła, które przed chwilą utworzyłeś.

3. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Polski Ład

Po zalogowaniu się do aplikacji kliknij przycisk „Nowy wniosek”. Następnie zapoznaj się z oświadczeniami i potwierdź je zaznaczając wszystkie pola wyboru. W sekcji pierwszej sprawdź dane wnioskodawcy – czyli Twojej jednostki samorządu terytorialnego. Powinny być uzupełnione automatycznie. Następnie podaj dane osoby upoważnionej do kontaktu. W sekcji trzeciej wpisz kod terytorialny wnioskodawcy. Następnie wybierz obszar lub obszary inwestycyjne, na które chcesz przeznaczyć dofinansowanie. By zaznaczyć kilka obszarów – przytrzymaj klawisz „Control” na klawiaturze. W kolejnej części wpisz nazwę i opisz inwestycję, podając konkretne informacje na temat planowanego przeznaczenia funduszy np. wykaz planowanych działań w ramach realizacji inwestycji. Wybierz przewidywany czas realizacji i podaj jej wartość w złotówkach. Procentowy udział i kwota wnioskowanych środków wypełnią się automatycznie po uzupełnieniu rubryk dotyczących wartości inwestycji i deklarowanej kwoty udziału własnego.

Przed wysłaniem wniosku sprawdź poprawność wszystkich danych, a następnie kliknij przycisk „Podpisz wniosek”. Dofinansowanie wymaga potwierdzenia w postaci kontrasygnaty ze strony Skarbnika lub pełnomocnika skarbnika. Po otrzymaniu komunikatu potwierdzającego możesz sprawdzić swoje wnioski na stronie głównej aplikacji. Linki do wszystkich wniosków, instrukcji i aplikacji znajdziesz w opisie tego filmu. W razie jakichkolwiek pytań – skontaktuj się z opiekunem programu, przydzielonym do Twojego regionu.

Źródło: BGK