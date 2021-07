Polski Ład - Rządowy Fundusz dla samorządów w pytaniach i odpowiedziach

Polski Ład - Rządowy Fundusz dla samorządów. Od 2 lipca 2021 roku można już składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje z nowego rządowego programu. Kto może się ubiegać o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych? Jakie inwestycje mogą być dofinansowane? W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie? BGK odpowiada na najważniejsze pytania.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych?

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków JST.

Czy finansowanie w programie będzie zwrotne czy bezzwrotne?

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych jest bezzwrotne. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego, w którym mieści się inwestycja:

priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)

95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego) priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)

90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego) priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)

85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego) priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

Czy JST/związki JST mogą złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?

Tak, w czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie:

1 wniosek bez limitu kwoty

1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 30 mln zł

1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł.

Czy JST/związki JST muszą mieć wkład własny w planowaną inwestycję?

Wysokość udziału własnego zależy od obszaru priorytetowego, w którym mieści się inwestycja:

priorytet 1: minimum 5 proc. udziału własnego

minimum 5 proc. udziału własnego priorytet 2: minimum 10 proc. udziału własnego

minimum 10 proc. udziału własnego priorytet 3: minimum 15 proc. udziału własnego

minimum 15 proc. udziału własnego priorytet 4: minimum 20 proc. udziału własnego

Jakie inwestycje mogą być dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych?

W programie jednostki samorządu terytorialnego/związki JST mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów priorytetowych:

priorytet 1:

budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej

budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni

budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego

budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego

budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja

odnawialne źródła energii

priorytet 2:

tabor z napędem zeroemisyjnym

budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego

budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej

budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej

cyfryzacja usług publicznych i komunalnych

poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych

innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce

rewitalizacja obszarów miejskich

budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej

budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej

priorytet 3:

budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej

budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni

budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej

budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego

tabor transportu kolejowego

tabor transportu tramwajowego

tabor z napędem niskoemisyjnym

budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej

gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie

budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego

budowa i modernizacja infrastruktury społecznej

budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej

rewitalizacja obszarów i/ lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych

priorytet 4:

tabor zbiorowego transportu drogowego

tabor zbiorowego transportu wodnego

budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej

budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości

budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych

inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czy inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru priorytetowego?

Tak, inwestycja może być zakwalifikowana do więcej niż jednego obszaru. Obszary, do których kwalifikowana jest inwestycja wskazuje JST/związek JST składając wniosek o dofinansowanie w aplikacji służącej do obsługi programu, czyli Aplikacji Polski Ład. Należy je wybrać z rozwijanej listy.

Kiedy JST/związek JST może złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych?

JST/związek JST będzie mogła/mógł złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Ogłoszenia o naborach wniosków i ich terminach będziemy publikować na stronie internetowej banku w zakładce „Nabory wniosków”.

W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski należy składać elektronicznie wyłącznie poprzez Aplikację Polski Ład. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Jak korzystać?” na stronie BGK: www.bgk.pl/polski-lad.

Czy można złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie, do składania wniosków o dofinansowanie służy wyłącznie Aplikacja Polski Ład.

Jak mogę uzyskać dostęp do aplikacji służącej do składania wniosków o dofinansowanie?

Aby uzyskać dostęp do Aplikacji Polski Ład, osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST/związku JST, składa z profilu JST/związku JST poprzez ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad, wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Jak korzystać?”.

Dla ilu użytkowników JST/związek JST może złożyć o wniosek dostęp do Aplikacji Polski Ład?

JST/związek JST składa dwa wnioski o dostęp do Aplikacji Polski Ład, pierwszy wniosek dla osoby uprawnionej lub posiadającej stosowne pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu JST, drugi wniosek dla skarbnika lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo skarbnika.

JST/związek JST nie ma konta (profilu) w ePUAP, jak je założyć?

Wniosek o nadanie dostępu do aplikacji można złożyć tylko poprzez ePUAP, dlatego rekomendujemy założenie konta na tej platformie. Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP dostępna jest na stronie głównej ePUAP.

Skąd wziąć formularz wniosku o nadanie dostępu do aplikacji?

Formularz wniosku dostępny jest w zakładce „Dokumenty”.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie w Aplikacji Polski Ład?

Na tym etapie wnioskujący nie składa żadnych dokumentów/załączników. Wystarczy wypełnienie pól dostępnych w aplikacji. Natomiast składając wniosek o nadanie dostępu do aplikacji, należy złożyć, poza wnioskiem, pełnomocnictwa dla osób działających w imieniu reprezentanta JST i skarbnika oraz zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub powołaniu w skład zarządu powiatu/województwa/związku międzygminnego. Związki JST przekazują wraz z wnioskiem swój statut.

Mam problem z wypełnieniem wniosku w aplikacji, do kogo mogę się zwrócić?

Dane kontaktowe do pracowników BGK znajdują się w zakładce „Kontakt”. Pytania można kierować także do Infolinii: 801 598 888/22 475 88 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:30) lub na adres e-mail: polskilad@bgk.pl

Co zrobić, jeśli składając wniosek o dofinansowanie z programu popełniłam/em błąd? W jaki sposób złożyć korektę do wniosku?

Jeśli w czasie naboru wnioskodawca stwierdzi, że popełnił błąd wypełniając wniosek, może go samodzielnie anulować i złożyć nowy wniosek za pośrednictwem aplikacji Polski Ład. Po zakończeniu naboru nie będzie możliwości poprawienia błędnie złożonego wniosku lub jego uzupełnienia.

Kiedy JST/związek JST otrzyma przyznane dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu będzie wypłacane:

- w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji

- w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).​​​​​

​​​​​Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu dostępne będą dwa okna płatnicze.

Czy jeżeli wniosek nie zostanie zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów, automatycznie przechodzi do następnej edycji programu?

Nie, w takim przypadku należy złożyć nowy wniosek o dofinansowanie w kolejnej edycji naboru wniosków.

Czy z programu można otrzymać środki na inwestycje mieszkaniowe?

W Programie Inwestycji Strategicznych nie wykluczamy żadnego obszaru inwestycji publicznych. Mieszkalnictwo zaliczane jest w programie do kategorii „inne”, z uwagi na dostępność innych instrumentów wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat, preferencyjnego kredytowania społecznego budownictwa czynszowego oraz oferty dot. remontów i termomodernizacji.

Kto podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania?

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezes Rady Ministrów.

W jaki sposób otrzymam decyzję o przyznaniu dofinansowania?

JST/związek JST otrzyma decyzję o przyznaniu dofinansowania za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład, w której składał wniosek o dofinansowanie.

Czy możliwe jest zwiększenie dofinansowania, jeśli koszty inwestycji wzrosną w trakcie jej realizacji?

Jeżeli już po przyznaniu promesy wzrosną koszty realizacji inwestycji - na przykład z powodu wydatków nieprzewidzianych przez JST/związek JST na etapie planowania inwestycji - JST/związek JST będzie musiała/musiał pokryć je sama/sam. Dofinansowanie z programu udzielane jest na poziomie nie wyższym niż określony w promesie finansowania inwestycji ze środków programu.

Czy z programu można refinansować już rozpoczęte inwestycje?

Program nie przewiduje możliwości refinansowania już rozpoczętych inwestycji.

Kiedy JST/związek JST musi rozpocząć i zakończyć inwestycję, o której dofinansowanie się ubiega?

Wybór wykonawców do realizacji inwestycji powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu dofinansowaniem danej inwestycji. Zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Program nie wprowadza ograniczeń w czasie realizacji inwestycji.

Źródło: BGK