Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

Kto jest organizatorem loterii?

Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o. o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Kto jest administratorem danych osobowych uczestników loterii szczepionkowej?

Współadministratorami danych są:

Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa. Ze współadministratorem danych możesz skontaktować się wysyłając e-mail na: kancelaria@mz.gov.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym oraz

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa. Ze współadministratorem danych możesz skontaktować się wysyłając e-mail na: iod@totalizator.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym.

Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy pod adresem e-mail wspoladministracja.iod@totalizator.pl, gdzie możliwe jest uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Loteria szczepionkowa - jakie dane i jak długo są przetwarzane?

Jakie dane osobowe są przetwarzane w ramach loterii?

Imię, nazwisko, PESEL, numeru telefonu oraz dane dotyczące poświadczenia przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Współadministratorzy w ramach loterii nie będą przetwarzali danych dotyczących innych kwestii medycznych, w tym rodzaju przyjętej szczepionki.

Jak długo przetwarzane będą moje dane osobowe w związku z loterią?

Co do zasady przez czas trwania loterii określony w regulaminie oraz dodatkowo przez okres 6 miesięcy po zakończeniu loterii jako czas niezbędny do obsługi roszczeń w związku z art. 21 ustawy o grach hazardowych. Więcej informacji o czasie przechowywania twoich danych w związku z loterią znajdziesz w § 16 ust. 9 regulaminu. Regulamin loterii dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.gov.pl/szczepimysie/loteria.

Loteria szczepionkowa - usunięcie danych

Czy wraz z usunięciem konta moje dane osobowe zostaną usunięte?

Nie, po usunięciu konta twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania loterii określony w regulaminie oraz dodatkowo przez okres 6 miesięcy po zakończeniu loterii jako czas niezbędny do obsługi roszczeń w związku z art. 21 ustawy o grach hazardowych.

Loteria szczepionkowa - bezpieczeństwo

Czy dane medyczne uczestników loterii szczepionkowej są bezpieczne?

Tak, ponieważ organizator nie uzyskuje żadnych danych dotyczących stanu zdrowia. Organizator loterii uzyskuje dostęp wyłącznie do nastęujących danych: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz poświadczenie przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Dane dotyczące przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 dotyczą tylko potwierdzenia faktu jej przyjęcia i przetwarzane są jedynie w celu weryfikacji dopuszczalności do udziału w loterii. Przetwarzanie tych danych jest w pełni zgodne z RODO i odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody w oparciu o art. 9 ust 2 lit a RODO. Każdy ze współadministratorów zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje środki ochrony danych osobowych zgodne z wymogami art. 32 RODO.

Ponadto Totalizator Sportowy wdrożył odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, prawne i fizyczne adekwatne do kategorii przetwarzanych danych oraz zdefiniowanych poziomów zagrożeń. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Potwierdzeniem zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa jest posiadanie przez Totalizator Sportowy certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2013 w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz certyfikatu WLA-SCS:2016 w zakresie standardów bezpieczeństwa i integralności gier i loterii.

Źródło: gov.pl