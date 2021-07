Loteria szczepionkowa - regulamin, kto bierze udział

Loteria szczepionkowa - regulamin. Kto może wziąć udział i wygrywać nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień? Przyjrzyjmy się, co stanowi regulamin loterii.

Loteria szczepionkowa - promocja szczepień na koronawirusa

Loteria szczepionkowa (Loteria Narodowego Programu Szczepień) wystartowała 1 lipca 2021 roku. Celem Loterii jest promowanie szczepień przeciwko koronawirusowi oraz zwiększenie zainteresowania Narodowym Programem Szczepień przeciwko Covid-19. Loteria, prawdopodobnie ze względu na atrakcyjne nagrody, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie wszyscy mogą jednak wziąć w niej udział.

Loteria szczepionkowa - kto bierze udział?

Zgodnie z regulaminem Loterii Narodowego Programu Szczepień, w loterii mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dokonały rejestracji. W dniu rejestracji muszą mieć one ukończone 18 lat. Muszą być one w pełni zaszczepione na koronawirusa - tzn. dwiema dawkami szczepionek Pfizer, Moderna lub AstraZeneca lub jedną dawką szczepionki Johnson&Johnson. Szczepienie musi być zarejestrowane w Systemie P1 e-Zdrowie nie później niż do dnia 4 października 2021 roku do godziny 23:59:59.

Loteria szczepionkowa - kto nie może wziąć udziału?

Zgodnie z paragrafem 8 Regulaminu loterii szczepionkowej uczestnikami, oprócz osób niepełnoletnich i nie w pełni zaszczepionych, nie mogą być także: członkowie organów (Zgromadzenia Wspólników, Rady

Nadzorczej, Zarządu) Organizatora (a więc Totalizatora Sportowego), oraz pracownicy Organizatora z centrali Spółki a także członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. osób. Z loterii zostali wykluczeni także urzędnicy i osoby zatrudnione w następujących organach i jednostkach: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Finansów, Narodowym Funduszu Zdrowia, Centrum eZdrowia (CEZ), Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, Radzie Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów, Zespole ds. Szczepień przy Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych a także członkowie najbliższych rodzin wszystkich tych osób.

Przez członków najbliższej rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Loteria szczepionkowa - jak się zapisać?

Jeśli spełniasz wskazane wyżej warunki możesz zapisać się do loterii szczepionkowej. Można to zrobić na 3 sposoby.

Loteria szczepionkowa zapisy online

Najprościej zapisać się do loterii online przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Należy zalogować się na IKP i kliknąć na górze zgodę na udział w loterii a następnie wypełnić wskazane dane. Ważne jest, aby na IKP wpisać podać swój numer telefonu - dzięki temu dostaniemy powiadomienie o ewentualnej wygranej.

Loteria szczepionkowa - telefon

Można zapisać się także telefonicznie, dzwoniąc na infolinię - 989.

Loteria szczepionkowa - rejestracja przez sms

Zarejestrować można się również wysyłając sms o treści SzczepimySie na numer 880-333-333.

Loteria szczepionkowa - co można wygrać?

Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane wynosi 21 989 280 złotych brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 52 796 złotych.

Nagrodami w Loterii są:

1) Nagroda I stopnia – w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1 000 000 złotych, przekazywanej przelewem bankowym przez TS na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy. Organizator przewidział dwie nagrody I stopnia w Loterii.

2) Nagroda II stopnia - w postaci:

a) samochodu osobowego TOYOTA C-HR Comfort silnik 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT, Pure White, wyprodukowany w 2021 r. (rok modelowy – 2021 r.), o wartości brutto 107 300 zł brutto (słownie: sto siedem tysięcy trzysta złotych),

b) nagrody pieniężnej przeznaczonej na zakup ubezpieczenia samochodu w postaci OC i AC, w wysokości 5 000 zł brutto. W przypadku zakupu ubezpieczenia o wartości niższej niż wysokość nagrody pieniężnej niewykorzystana kwota pozostaje do dyspozycji Zwycięzcy. Łączna wartość nagrody II stopnia wynosi 112 300 zł. Organizator przewidział dwie nagrody II stopnia w Loterii.

3) Nagroda III stopnia – w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 100 000 złotych przekazywanej przelewem bankowym przez TS na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy. Organizator przewidział 6 nagród III stopnia w Loterii.

4) Nagroda IV stopnia - w postaci:

a) samochodu osobowego TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-drzwiowa w wersji Comfort z silnikiem 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT, Pure White, wyprodukowany w 2021 r. (rok modelowy – 2021 r.), o wartości brutto 101 900 zł,

b) nagrody pieniężnej przeznaczonej na zakup ubezpieczenia samochodu w postaci OC i AC, w wysokości 5 000 zł brutto, przekazywanej przelewem bankowym przez Organizatora na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy. W przypadku zakupu ubezpieczenia o wartości przekraczającej wartość nagrody pieniężnej Zwycięzca samodzielnie dopłaca różnicę. W przypadku zakupu ubezpieczenia o wartości niższej niż wysokość nagrody pieniężnej niewykorzystana kwota pozostaje do dyspozycji Zwycięzcy. Łączna wartość nagrody IV stopnia wynosi 106 900 zł. Organizator przewidział 6 nagród IV stopnia w Loterii.

5) Nagroda V stopnia – w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 50 000 złotych, przekazywanej przelewem bankowym przez TS na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy. Organizator przewidział 60 nagród V stopnia w Loterii.

6) Nagroda VI stopnia – w postaci hulajnogi elektrycznej marki Segway-Ninebot E22E w kolorze Grey o wartości 1 699 zł brutto. Organizator przewidział 720 nagród VI stopnia w Loterii.

7) Nagroda VII stopnia – nagroda pieniężna o wartości 500,00 zł brutto w postaci kodu do samodzielnej realizacji nagrody przez Zwycięzcę w sieci bankomatów własnych PKO Bank Polski. Organizator przewidział 13 000 nagród VII stopnia w Loterii.

8) Nagroda VIII stopnia – nagroda pieniężna o wartości 200,00 zł brutto w postaci kodu do samodzielnej realizacji nagrody przez Zwycięzcę w sieci bankomatów własnych PKO Bank Polski. Organizator przewidział 39 000 nagród VIII stopnia w Loterii.

Loteria szczepionkowa - regulamin

Regulamin loterii szczepionkowej znajduje się na stronie loterii w witrynie gov.pl.