Sprzęt dezynfekujący i środki ochrony dla szkół 2021/2022

Sprzęt dezynfekujący i środki ochrony dla szkół - w związku z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w trybie stacjonarnym dyrektorzy szkół i placówek mogą wypełnić formularz zapotrzebowania na sprzęt i środki ochrony. Czas na zgłoszenia upływa 11 sierpnia 2021 r (o godz. 23:59).

Stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury

Stacje można umieścić przy wejściu do szkoły na stojaku lub bezpośrednio na ścianie. Będą one wyposażone w zapas płynu do dezynfekcji (30 litrów/stacja).

Środki ochrony osobistej

Wraz z zamówieniem na stacje do szkół i placówek zostaną dostarczone pakiety ze środkami ochrony osobistej:

maseczki jednorazowe,

maseczki FFP2/FFP3,

rękawiczki,

pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 20 ml do 500 ml.

Termometry

Poza stacjami z funkcją pomiaru temperatury szkoły i placówki otrzymają również termometry bezdotykowe w liczbie od 3 do 7 szt. w zależności od liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół.

Przydział sprzętu i środków ochrony

Przydział środków ochrony osobistej zostanie obliczony na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół.

Sprzęt zostanie przekazany bezpłatnie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, przy wsparciu organizacyjnym Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dyrektor powinien określić zapotrzebowanie na rodzaj stacji (dostępne są 3 modele w zależności od wielkości szkoły i warunków lokalowych).

Formularz zamówienia środków ochrony dla szkół

Jest dostępny w strefie dla zalogowanych https://strefa.ksdo.gov.pl.

Będzie aktywny do końca dnia 11 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko przez formularz.

Zachęcamy dyrektorów, by niezwłocznie złożyli zamówienie – tak, aby dodatkowe środki ochrony mogły dotrzeć do szkół możliwie jak najszybciej.

UWAGA

Ankieta nie jest dostępna dla:

szkół policealnych, szkół w podmiotach leczniczych, szkół dla dorosłych, przedszkoli (do tych placówek trafią termometry i środki ochrony indywidualnej).