Loteria szczepionkowa – kiedy losowanie finałowe? Jak się zarejestrować? Jakie są nagrody główne? Kiedy wyniki?

Loteria szczepionkowa – losowanie finałowe

Kiedy odbędzie się losowanie główne Loterii Narodowego Programu Szczepień? Otóż już 6 października 2021 roku (środa) ostatnie, finałowe losowanie.

Loteria szczepionkowa – nagrody

W ostatnim, finałowym losowaniu można wygrać nagrody główne:

dwie nagrody pieniężne w wysokości miliona złotych

TOYOTA C-HR Comfort z silnikiem 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT, Pure White, wyprodukowane w 2021 r. (rok modelowy – 2021 r.), o wartości 107 300 zł oraz 5 tys. złotych przeznaczone na zakup ubezpieczenia samochodu w postaci OC i AC. dwa samochody osobowe

Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym przez Totalizator Sportowy na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy.

W losowaniu finałowym, do każdej z nagród I stopnia i II stopnia, losowane jest jedno zgłoszenie rezerwowe. W przypadku, gdy laureat zgłoszenia zwycięskiego przejdzie negatywnie weryfikację, nagroda przypada laureatowi zgłoszenia rezerwowego. Do laureata zgłoszenia rezerwowego stosuje się postanowienia jak do laureata zgłoszenia zwycięskiego.

Nagrody będą wydawane najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

Loteria szczepionkowa – jak się zapisać?

Aby wziąć udział w loterii szczepionkowej należało zalogować się na swoim IKP (Internetowe Konto Pacjenta) na stronie www.pacjent.gov.pl, wypełnić formularz przystąpienia do loterii, zaznaczyć wymagane zgody i oświadczenia, zaktualizować numer telefonu i wysłać formularz, klikając „Weź udział” lub zadzwonić pod bezpłatny numer Narodowego Programu Szczepień 989.

Termin zgłoszeń upłynął jednak 30 września 2021 roku, jeśli ktoś nie dokonał do tej pory rejestracji nie ma już możliwości zarejestrowania się w Loterii Narodowego Programu Szczepień.

Losowanie finałowe loterii szczepionkowej - kto bierze udział?

W losowaniu finałowym wezmą udział wszystkie osoby, które zarejestrowały się od początku trwania loterii, a więc w okresie lipiec - sierpień 2021 r.

6 października 2021 odbędzie się także ostatnie tygodniowe losowanie - dla osób, które zarejestrowały się od 20 do 30 września oraz losowanie miesięczne.

Loteria szczepionkowa - wyniki

Sprawdzić wygrane można na rządowej stronie loterii szczepionkowej. Lista zwycięzców publikowana jest tu: https://www.gov.pl/web/loteria/tygodniowe.