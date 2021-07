Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

Pierwsze tygodniowe losowanie w Loterii Narodowego Programu Szczepień odbyło się 14 lipca 2021 roku. Kolejne odbywa się 21 lipca. Przedstawiamy pełny harmonogram losowań.

Loteria szczepionkowa - terminy losowań tygodniowych

Losowania tygodniowe będą się odbywać w kolejne środy do 6 października 2021 roku:

21.07.2021

28.07.2021

04.08.2021

11.08.2021

18.08.2021

25.08.2021

01.09.2021

08.09.2021

15.09.2021

22.09.2021

06.10.2021

W losowaniach tygodniowych można wygrać pięć razy po 50 000 zł i 60 hulajnóg elektrycznych.

Loteria szczepionkowa - losowania miesięczne

W loterii szczepionkowej przewidziane są trzy losowania miesięczne - jedno w sierpniu, jedno we wrześniu i jedno w październiku. Podczas każdego z 3 losowań miesięcznych można wygrać dwie wygrane w wysokości 100 000 zł oraz dwa samochody Toyota corolla.

Daty losowań miesięcznych to:

dla osób, które zarejestrowały się w lipcu - 4.08.2021

dla uczestników, którzy zarejestrowali się w sierpniu - 8.09.2021

dla osób, które zarejestrowały się we wrześniu - 6.10.2021.

Loteria szczepionkowa - losowanie finałowe

Losowanie finałowe Loterii Narodowego Programu Szczepień, w którym można wygrać dwie nagrody po 1 mln zł każda, a także o dwa samochody toyota C-HR odbędzie się 6 października 2021 roku.

Loteria szczepionkowa - o której godzinie losowanie?

Ani organizator loterii - Totalizator Sportowy ani rządowa strona loterii nie podaje godzin losowań. Wyniki pierwszego losowania tygodniowego podano po południu.

Loteria szczepionkowa - zwycięzcy

Jak informował organizator loterii - Totalizator Sportowy (TS), zwycięzcy nagród codziennych (natychmiastowych) są o tym informowani wiadomością SMS. Następnie na numer telefonu podany podczas rejestracji do loterii otrzymują SMS bezpośrednio z PKO BP zawierający kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu; wygraną można podjąć z bankomatów banku lub odebrać w każdej jego placówce.

W przypadku nagród o wyższej wartości, a takimi będą już wygrane tygodniowe, miesięczne czy finałowe, Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni licząc od dnia następnego po losowaniu wyśle do laureatów SMS, w którym zwycięzcy otrzymają link do formularza z oświadczeniem niezbędnym do przekazania nagrody. Ponadto wyniki losowań można znaleźć na stronie internetowej loterii.

Infor.pl/PAP