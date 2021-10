Odpady - od kiedy system kaucyjny?

System kaucyjny, który przewiduje zbiórkę butelek PET do 3 litrów oraz pojemników ze szkła do 1,5 l. zacznie być wdrażany w 2022 r., choć będzie długie vacatio legis - zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Odpady - system kaucyjny

Ozdoba uczestniczył w środę w debacie towarzyszącej drugiemu czytaniu rządowego projektu noweli ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wdraża do polskich przepisów postanowienia czterech unijnych dyrektyw. Jedna z nich dotyczy składowania odpadów na wysypiskach. Wiceszef MKiŚ była pytany m.in. o kwestie wdrożenia nowego, powszechnego sytemu kaucyjnego, który był zapowiadany przez resort.

Ozdoba podkreślił, że jesteśmy przed konsultacjami społecznymi i na dniach projekt w tej sprawie ma zostać ostatecznie opublikowany. "Od przyszłego roku ten system będzie wdrażany, choć będzie długie vacatio legis (wejście w życie przepisów - PAP), bo nie chcemy niszczyć tego co przedsiębiorcy stworzyli" - powiedział.

System kaucyjny - czego dotyczy?

System kaucyjny ma dotyczyć butelek PET do 3 l oraz szklanych pojemników wielorazowego użytku do 1,5 l. Zgodnie z opublikowanymi we wrześniu założeniami projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu, system kaucyjny przewiduje pobranie w momencie zakupu opłaty, zwracanej w momencie zwrotu opakowań - w tym przypadku butelek. System ma być powszechny, mieć niedyskryminujący charakter, i aby odzyskać kaucję za butelkę nie trzeba będzie mieć paragonu.

Projektowane przepisy przewidują też, że każdy sklep o powierzchni powyżej 100 m kw. będzie zobowiązany do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze sklepy będą mogły odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.

System kaucyjny - od kiedy?

W trakcie debaty przedstawiciel Konfederacji złożył poprawki do nowelizowanych przepisów o odpadach. Jedna z nich dotyczyła wydłużenia vacatio legis. Zgodnie z projektem przepisy w większości mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Projektowana nowela ustawy o odpadach wdraża do polskich przepisów unijne dyrektywy odpadowe. Celem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Zaproponowane rozwiązania wpłyną na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszą zagrożenie dla zdrowia.

Państwa członkowskie UE do 2035 r. zobowiązane są do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Projektowana nowela m.in. zmienia definicję bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych. Dodaje również kolejne definicje dot. odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.

Projekt wprowadza też wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu; wyznacza ponadto do 2030 r. nowe, wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych – w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.

Nowe przepisy wprowadzają też zakaz przekazywania na składowiska odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu - z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska.

Projektowana nowelizacja przewiduje ponadto, że od 2035 r. na składowiska będzie można przetrzymywać nie więcej niż 10 proc. odpadów komunalnych. Na lata 2025-2029 ten współczynnik został określony na maksymalnie 30 proc., a w latach 2030-2034 - na 20 proc.