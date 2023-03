Ekoschematy i dobrostan zwierząd: nowe dopłaty dla rolników od 15 marca 2023 r.

Nowe dopłaty dla rolników od 15 marca 2023 r.

"Od 15 marca do 15 maja nabór wniosków na płatności obszarowe i z tym związane ekoschematy i dobrostan zwierząt" - powiedział wicepremier.

Kowalczyk podkreślił, żeby wszyscy rolnicy, wypełniając wniosek obszarowy, mieli świadomość z czego można skorzystać. Dodał, że są dwie nowości. Pierwsza to ekoschematy, o które trzeba zawnioskować. Jako przykład podał plan nawożenia z wapnowaniem za co można otrzymać dodatkowo 300 zł do hektara.

Kolejną nowością są wielokrotnie większe środki związane z dobrostanem zwierząt.

Dopłaty fakultatywne dla rolników

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zachęcał rolników do korzystania z fakultatywnych dopłat, jakie umożliwia Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027. Jak przypomniał, nabory wniosków w nowej perspektywie ruszają 15 marca.

Jak przypomniał Kowalczyk podczas spotkania z rolnikami w Tarnowie (małopolskie), krajowy Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027, zatwierdzony już przez Komisję Europejską, przewiduje ponad 25 mld euro, z czego ponad 17 mld euro to płatności bezpośrednie, a reszta to II filar inwestycyjny.

Co to są ekoschematy?

W płatnościach bezpośrednich nowością są ekoschematy, płatności do gruntów związana z ochroną środowiska, o które trzeba występować w oddzielnych wnioskach - zauważył wicepremier. Apelował jednocześnie o korzystanie z tych dopłat. "Bez części fakultatywnych dopłaty nie będą pełne, a chcemy wykorzystać wszystkie dopłaty jakie dostajemy z Brukseli" - powiedział, zaznaczając, że rezygnacja z takich działań to bezpowrotna utrata pieniędzy.

Jak tłumaczył, najszerszy ekoschemat to działania związane z rolnictwem węglowym, z których można wybrać działania łatwiejsze, trudniejsze, albo i kilka równocześnie, i otrzymywać dopłaty z równych tytułów. Prosty i łatwy ekoschemat to plan nawożenia z wapnowaniem, który przekłada się na 300 zł dopłaty do hektara. Kowalczyk zwrócił też uwagę, że istotnym elementem będzie dobrostan zwierząt, finansowany w wielokrotnie większym stopniu, niż to było dotychczas.

Wicepremier Kowalczyk wyraził też opinię, że rozwój wsi przez ostatnie lata był bardzo dobrze widoczny i to "nie dzięki pieniądzom z budżetu rolnego, tylko pieniądzom z Polskiego Ładu". Jak podkreślał, konstrukcja Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Inwestycji Strategicznych była taka, że gminy wiejskie dostały proporcjonalnie znacznie więcej niż duże miasta. "Ostatnie lata to skok cywilizacyjny w rozwoju wsi, 60 mld zł samych inwestycji strategicznych. Te pieniądze pójdą na obszary wiejskie, na mieszkańców wsi" - zaznaczył.