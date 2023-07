10 lipca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia.

Bezpłatne leki refundowane dla seniorów 65+ i dzieci i młodzieży do 18. roku życia

Projekt ten zakłada, że więcej osób będzie korzystało z programu bezpłatnych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Chodzi o osoby, które ukończyły 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. Obecnie z bezpłatnych leków mogą korzystać seniorzy po ukończeniu 75 lat. Więcej leków zostanie także wpisanych na listę produktów, które będą dostępne bezpłatnie. Przyjęte rozwiązania są realizacją zapowiedzi z maja 2023 r.



Dotąd z programu bezpłatnych leków refundowanych skorzystało ok. 4 mln seniorów. Od września 2016 r. do końca 2022 r., seniorzy zaoszczędzili w aptekach łącznie ponad 4,3 mld zł. Po zmianie, program obejmie ok. 16 mln osób - z czego ok. 7 mln dzieci i młodzieży.

Najważniejsze nowe przepisy

Z darmowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, które są wpisane na listę refundacyjną, będą mogły korzystać także osoby po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.