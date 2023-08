Możesz wypłacić 25% pieniędzy z PPK na leczenie siebie, małżonka, dziecka. Kiedy? Gdzie wniosek? Co z podatkiem?

W przypadku poważnego zachorowania uczestnik PPK może zawnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (jednorazowo albo w ratach).

Wniosek o wypłatę środków z tytułu poważnego zachorowania uczestnik PPK składa instytucji finansowej. Do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie lekarza medycyny, potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania

Z wypłaty w razie poważnego zachorowania uczestnik PPK może korzystać wielokrotnie, ale pod warunkiem, że poważne zachorowanie dotyczy różnych zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania”.

WAŻNE! Wypłata z PPK w razie poważnego zachorowania nie jest związana z żadnymi kosztami dla uczestnika PPK. Instytucja finansowa nie pobiera żadnych opłat za realizację tej wypłaty. Uczestnik PPK nie zapłaci również podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków na ten cel.

Co to jest poważne zachorowanie?

Ustawa o PPK wskazuje, co należy rozumieć przez poważne zachorowanie, za które uznaje:

a) całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat,

b) umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat,

c) niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

d) zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny

układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca,

e) zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg

rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy.

WAŻNE! Tylko zaistnienie jednego z wyżej wskazanych zdarzeń uprawnia uczestnika PPK do wypłaty z tytułu poważnego zachorowania do 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Żadna inna niż wskazane wyżej niedyspozycja zdrowotna nie stanowi

podstawy do wypłaty oszczędności z tego tytułu.

Nawet w sytuacji, gdy choroba uczestnika PPK będzie powodowała konieczność długotrwałego leczenia, nie będzie

uprawniała do wykorzystania oszczędności z PPK w omawiany sposób, jeśli nie mieści się ona w katalogu poważnego zachorowania.

Wypłata środków z PPK w związku z poważną chorobą - pytania i odpowiedzi

1. Czy w przypadku wypłaty środków z tytułu poważnego zachorowania lub na pokrycie wkładu własnego będzie pobierany podatek od zysków kapitałowych?

Nie. Ustawa o PIT zwalnia z opodatkowania dochody uczestnika PPK osiągnięte w związku z wypłatą środków z PPK na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy o PPK. Ze zwolnienia tego korzystają zatem m.in. dochody od kwot wypłaconych:

w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka,

na pokrycie wkładu własnego, o ile zostały zwrócone w terminie wynikającym z umowy zawartej z instytucją finansową.



Podatek od zysków kapitałowych (19%) powinien być natomiast naliczony od kwot wypłaconych na pokrycie wkładu własnego i nie zwróconych w terminie wynikającym z umowy zawartej z instytucją finansową. Dochód powstaje w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wypłaconych środków określony we wspomnianej umowie. Obowiązek wykazania należnego podatku dochodowego w jednym z zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 spoczywa na podatniku, czyli uczestniku PPK korzystającym z opisanej wyżej wypłaty.

2. Czy po skorzystaniu z oszczędności w przypadku poważnego zachorowania nadal można dokonywać wpłat na rachunek PPK?

Tak. Wypłacenie do 25% zgromadzonych na rachunku PPK środków w przypadku poważnego zachorowania, czy to jednorazowo czy w ratach, nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania w PPK.

3. Czy poważne zachorowanie należy udokumentować?

Tak. Wniosek o wypłatę środków z tytułu poważnego zachorowania uczestnik PPK składa instytucji finansowej. Do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie lekarza medycyny, potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania (jednostki chorobowe wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. d albo lit. e ustawy o PPK) albo orzeczenie wydane przez:

lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat, lub

zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, stwierdzające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na okres co najmniej 2 lat, lub

zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, stwierdzające niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4. Ile razy można wypłacać pieniądze z powodu poważnego zachorowania?

Wniosek o wypłatę do 25% środków z tytułu poważnego zachorowania może być złożony przez uczestnika PPK wielokrotnie. Należy przyjąć przy tym zasadę, że jedno ze zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania” (jednej osoby) uzasadniać może tylko jedną wypłatę z rachunku PPK, dokonywaną jednorazowo albo w ratach. To oznacza, że ten sam uczestnik PPK może wypłacić do 25% zgromadzonych na rachunku PPK środków np. w przypadku zdiagnozowania u niego jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie o PPK, pomimo że wcześniej wypłacił już do 25% środków zgromadzonych na tym rachunku PPK w związku ze zdiagnozowaniem u niego innej z wymienionych jednostek chorobowych.

5. Czy po ukończeniu 60. roku życia można dokonać wypłaty środków z PPK w razie poważnego zachorowania?

Tak. Wiek uczestnika PPK nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK w razie poważnego zachorowania. To oznacza, że również uczestnik PPK, który ukończył 60. rok życia, może dokonać wypłaty środków z rachunku PPK na ten cel.

7. Czy rozpoczęcie wypłat z rachunku PPK, po ukończeniu 60. roku życia, uniemożliwia skorzystanie z oszczędności w związku z poważnym zachorowaniem?

Nie. Rozpoczęcie wypłaty środków z rachunku PPK po ukończeniu 60. roku życia nie stanowi przeszkody do skorzystania z wypłaty środków w razie poważnego zachorowania. Spowoduje to jednak konieczność ponownego ustalenia wysokości rat realizowanej wypłaty.

8. Czy po przekazaniu środków na rachunek lokaty terminowej uczestnik PPK może wypłacić ich część (do 25%) z tytułu poważnego zachorowania?

Nie. Realizacja wniosku o wypłatę do 25% środków w przypadku poważnego zachorowania może nastąpić tylko w sytuacji, kiedy na rachunku uczestnika PPK są jakieś środki. Jeżeli więc uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, przetransferował wszystkie zgromadzone przez siebie środki z rachunku PPK na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, realizacja takiego wniosku przez instytucję finansową nie będzie możliwa.

9. Czy skorzystanie ze środków z tytułu poważnego zachorowania możliwe jest tylko, jeśli do zachorowania doszło w trakcie uczestnictwa w PPK?

Nie. Dla skorzystania z do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania nie ma znaczenia, kiedy do takiego zachorowania doszło. Ustawa o PPK nie zastrzega bowiem, by wniosek o wypłatę tych środków mógł być złożony wyłącznie, gdy uczestnik PPK (jego dziecko lub małżonek) zachorował w trakcie uczestnictwa w PPK.

