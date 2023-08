Nowe ulgi na przejazd publicznym transportem zbiorowym! Kto może korzystać z ulgowych przejazdów?

Prezydent podpisał ustawę o ulgowych przejazdach publicznym transportem zbiorowym. Co to oznacza? Jakie ulgi będą obowiązywać? Kto może korzystać z uprawnień do ulgowych przejazdów? Co z komunikacją miejską?

Nowelizacja ustawy z podpisem prezydenta - co się zmieni?

Ulgowe przejazdy - kogo dotyczą?

Komunikacja miejsca - kto ma zniżki? Nowelizacja ustawy z podpisem prezydenta - co się zmieni? Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Po wejściu w życiu ustawy osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji będą miały prawo do 49 proc. ulgi przy zakupie biletów miesięcznych. Kancelaria prezydenta poinformowała, że ulga ta będzie obowiązywała w środkach publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej. Ważne Ustawa ta nie dotyczy komunikacji miejskiej. Obecny stan prawny pozwala na zakup imiennych biletów miesięcznych z ulgą tylko osobom niewidomym uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ulgowe przejazdy - kogo dotyczą? Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: dzieci w wieku do 4 lat; umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego; funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym; funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych; żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Dalszy ciąg materiału pod wideo USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wskazuje również szereg innych niższych ulg. W zależności od osób uprawnionych ulgi mogą wynosić 93%, 78% , 51%, 49%, 37% i 33%. Komunikacja miejsca - kto ma zniżki? Ustawowe ulgi na komunikację miejską obowiązują w całym kraju, jednakże dodatkowe zniżki mogą być zależne od konkretnej gminy czy miasta, w których obowiązują. Kto bezpłatnie może się poruszać komunikacją miejską w Polsce? posłowie i senatorowie RP,

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie - tylko I grupa inwalidztwa,

uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły,

cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Przeważnie samorządy decydują o zwolnieniu z opłat ponadto: dzieci w wieku do lat 4,

niepełnosprawne dzieci i młodzież z ich opiekunami w drodze do szkoły/przedszkola i z powrotem;

osoby niewidome,

osoby, które ukończyły 70 rok życia,

policjantów i strażników miejskich podczas wykonywania czynności służbowych Do przejazdów komunikacją miejską z ulgą 50% są uprawnieni: kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

studenci - zazwyczaj do 26. roku życia;

słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. Ponadto samorządy przeważnie dodatkowo udzielają zniżki: dzieciom od lat 4 do ukończenia 7 roku życia,

dzieciom i młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych,

uczniom i studentom szkół zagranicznych,

doktorantom,

bezrobotnym,

rencistom,

emerytom po ukończeniu 60. roku życia. Zobacz również: Na wakacje pociągiem. Ten środek transportu wybierają Polacy

Wykluczenie komunikacyjne. Jak żyć bez transportu publicznego?

Jak sprawdzić czy autobus lub autokar nadaje się do jazdy? Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl