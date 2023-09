Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2036 r. w Polsce? Prezydent Duda: w najbliższych dniach przygotuję list do szefa MKOl

W najbliższych dniach przygotuję list do szefa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasa Bacha w sprawie Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 r. w Polsce. Wierzę, że to skutecznie uruchomi nasze starania i w efekcie możliwość przeprowadzenia igrzysk - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda.

Polska rozpoczyna starania o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku

Prezydent wziął udział w Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki 2023. Andrzej Duda ogłosił rozpoczęcie starań o Letnie Igrzyska Olimpijskie w naszym kraju w roku 2036.

"Pozostaje nam do uzupełnienia oczywiście to, co konieczne od strony sportowej, nie tylko pod względem infrastrukturalnym, ale także i pod względem przygotowań olimpijskich. Mam nadzieję, że okres 13 lat od tej strony będzie dla nas wystarczający" - mówił Andrzej Duda.

Poinformował również, że "dosłownie w najbliższych dniach przygotuje stosowny list do przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasa Bacha". "Przekażę ten list na ręce prezesa naszego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który udaje się na spotkanie z przewodniczącym MKOl. Dokładnie 6 października panowie mają zaplanowane spotkanie. Ten list zostanie przez prezesa PKOl własnoręcznie przekazany na ręce przewodniczącego MKOl" - mówił prezydent. Prezesem PKOl jest obecnie Radosław Piesiewicz.

"Wierzę w to, że to skutecznie uruchomi nasze starania i w efekcie możliwość przeprowadzenia Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku otrzymamy" - zaznaczył Andrzej Duda. Prezydent zapewnił, że będzie patronował tym przygotowaniom. "Obiecuję tutaj swoje osobiste zaangażowanie w to, abyśmy otrzymali możliwość przeprowadzenia Letnich Igrzysk Olimpijskich" - dodał. (PAP)

autorzy: Marcin Jabłoński, Szymon Bafia

Gospodarze letnich igrzysk olimpijskich (dokumentacja)

Polska po raz pierwszy będzie się ubiegać o organizację letnich igrzysk olimpijskich. "Jest naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o letnie igrzyska olimpijskie w naszym kraju w roku 2036" - ogłosił w środę w Zakopanem prezydent Andrzej Duda.

Do tej pory odbyły się 32 edycje letnich igrzysk ery nowożytnej. Pierwsze miały miejsce w 1986 roku w Atenach. Najbliższe w przyszłym roku zorganizuje Paryż. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) już wcześniej wybrał też gospodarzy kolejnych dwóch imprez tej rangi - w 2028 roku gościć je będzie Los Angeles, a cztery lata później australijskie Brisbane.

Gospodarze letnich igrzysk olimpijskich (kolejno: rok, miejsce, data oraz liczba reprezentacji, zawodników, dyscyplin i konkurencji):

1896 Ateny 6-15 kwietnia 14 241 9 43

1900 Paryż 14 maja-28 października 24 997 14 95

1904 Saint Louis 1 lipca-23 listopada 12 651 17 91

1908 Londyn 27 kwietnia-31 października 22 2008 20 110

1912 Sztokholm 5 maja-27 lipca 28 2407 16 102

1920 Antwerpia 20 kwietnia-12 września 29 2626 18 154

1924 Paryż 4 maja-27 lipca 44 3089 20 126

1928 Amsterdam 17 maja-12 sierpnia 46 2883 17 109

1932 Los Angeles 30 lipca-14 sierpnia 37 1332 17 117

1936 Berlin 1-16 sierpnia 49 3963 20 129

1948 Londyn 29 lipca-14 sierpnia 59 4104 19 136

1952 Helsinki 19 lipca-3 sierpnia 69 4955 19 149

1956 Melbourne* 22 listopada-8 grudnia 73 3337 19 151

1960 Rzym 25 sierpnia-11 września 83 5338 18 150

1964 Tokio 10-24 października 93 5151 20 163

1968 Meksyk 12-27 października 112 5516 19 172

1972 Monachium 26 sierpnia-10 września 121 7134 21 195

1976 Montreal 17 lipca-1 sierpnia 92 6084 21 198

1980 Moskwa 19 lipca-3 sierpnia 80 5179 21 203

1984 Los Angeles 28 lipca-12 sierpnia 140 6829 21 221

1988 Seul 17 września-2 października 159 8391 23 237

1992 Barcelona 25 lipca-9 sierpnia 169 9356 25 257

1996 Atlanta 19 lipca-4 sierpnia 197 10318 26 271

2000 Sydney 15 września-1 października 199 10651 28 300

2004 Ateny 13-29 sierpnia 202 10500 28 301

2008 Pekin 8-24 sierpnia 204 11187 28 302

2012 Londyn 27 lipca-12 sierpnia 204 10768 26 302

2016 Rio de Janeiro 5-21 sierpnia 207 11237 28 306

2021 Tokio 23 lipca-8 sierpnia 206 11420 33 339

2024 Paryż 2 sierpnia-18 sierpnia - - 32 329

2028 Los Angeles 21 lipca-6 czerwca - - - -

2032 Brisbane 23 lipca-8 sierpnia - - - -

* - bez konkurencji jeździeckich, które odbyły się w Sztokholmie, 10-17 czerwca 1956

