Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym. Jak AI może wspomóc funkcjonowanie gospodarki?

K. Lubnauer: To nie MEN zmienia listę lektur. To eksperci. I będzie bitwa pod Grunwaldem i rodzina Ulmów [Wywiad]

Ktoś policzył, że od ucznia liceum wymaga się, by przeczytał 10 tys. stron lektur. Zdajemy sobie sprawę, że to jest utopia. Gdy popytamy uczniów szkół ponadpodstawowych, to większość z nich nie czyta lektur, tylko tak zwane bryki, omówienia, a to nie jest dobre. Lepiej wymagać mniej, ale rzetelnie.